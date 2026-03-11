Secciones
Rambo regresa: ¿quién es el actor que asumirá el legendario papel de Stallone?

Cuatro décadas después del estreno de la primera entrega de la saga, el actor confirmó el desarrollo de una nueva película expandiendo el universo de Rambo.

John Rambo representa uno de los papeles más icónicos en la trayectoria de Sylvester Stallone, quien inmortalizó al veterano de la Guerra de Vietnam y experto en supervivencia en la gran pantalla. Cuatro décadas después del estreno de la primera entrega de la saga, el actor confirmó el desarrollo de una nueva película expandiendo el universo de Rambo, la cual explorará los orígenes del personaje antes de los eventos conocidos hasta ahora.

A sus 79 años, el legendario intérprete asumirá un rol diferente en esta producción, como productor ejecutivo en lugar de protagonizar la pelicula.La filmación, que actualmente se lleva a cabo en Bangkok, contará con Noah Centineo en el papel de un joven Rambo, permitiendo que Stallone supervise desde la producción la expansión de la historia que definió gran parte de su carrera.

Cómo será la nueva película de Rambo

“Al comenzar la producción del origen de John Rambo, regresamos al inicio. Este es un Rambo despojado de todo, crudo y real: una historia de supervivencia sobre la resistencia, la perseverancia y la inocencia perdida”, dijo el director de la cinta en un comunicado oficial. La nueva película cuenta con la dirección de Jalmari Helander y será un crudo relato de gran exigencia para el personaje.

“Es un honor dar forma a este nuevo capítulo con un profundo respeto por el personaje y su legado, y llevar al público el comienzo del viaje de John Rambo”, puntualizó el director, así mismo se mostrará su origen, cómo se forjó su carácter y buena parte de su humanidad. 

Quién es Noah Cantineo

Esta nueva entrega explorará los años formativos del icónico soldado durante la Guerra de Vietnam, antes de los sucesos de First Blood. El objetivo de la producción es profundizar en la psicología y las experiencias que moldearon al personaje, ofreciendo una perspectiva inédita sobre los orígenes de sus habilidades y traumas en combate.

El papel principal quedó en manos de Noah Centineo, quien abandona su imagen de galán juvenil de Netflix para asumir este desafío físico y dramático. El actor, reconocido por títulos como A todos los chicos de los que me enamoré y La chica perfecta, encarnará la versión joven del guerrero bajo la supervisión de Stallone, marcando un relevo generacional definitivo en la franquicia.

