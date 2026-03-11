Rambo regresa: ¿quién es el actor que asumirá el legendario papel de Stallone?

John Rambo representa uno de los papeles más icónicos en la trayectoria de Sylvester Stallone, quien inmortalizó al veterano de la Guerra de Vietnam y experto en supervivencia en la gran pantalla. Cuatro décadas después del estreno de la primera entrega de la saga, el actor confirmó el desarrollo de una nueva película expandiendo el universo de Rambo, la cual explorará los orígenes del personaje antes de los eventos conocidos hasta ahora.