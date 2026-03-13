Termina el verano, se acerca el invierno y el protector solar no debe desaparecer

El invierno tucumano suele ser seco y con cielos muy despejados. A diferencia de Buenos Aires o el sur, donde hay muchas nubes, el índice UV se mantiene moderado-alto incluso en julio. Cuando baja el viento norte y sube la temperatura, la piel se deshidrata muchísimo. El protector actúa como un escudo para que la humedad de la piel no se evapore. Incluso en los días "frescos", Tucumán mantiene cierta humedad ambiente, por esa razón hay que evitar protectores muy pesados o grasosos que se usan en climas polares lo que evitará que la cara se sienta "pegajosa".