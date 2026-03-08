Desmitifiquemos la IA

Una distinción crucial que separa a quienes usan IA con discernimiento crítico de quienes la usan a ciegas es entender qué decide el humano y qué decide la máquina. Los “hiperparámetros” son decisiones humanas antes del entrenamiento: qué tan ancho es el tubo de tolerancia, qué tan estrictos somos con los errores, cuántas capas tiene la red, qué tipo de transformación aplicamos. Son como decidir el tamaño del horno y la temperatura antes de cocinar. Las “variables” o “parámetros aprendidos” son los millones de pesos que el algoritmo ajusta solo durante el entrenamiento: las proporciones exactas de la receta descubiertas por prueba y error. Cuando una IA falla, rara vez es porque “se equivocó”. Es porque un humano eligió mal los hiperparámetros, o porque los datos de entrenamiento tenían sesgos, o porque el problema no era apto para ese tipo de modelo o no tenía los datos para responderlos. La responsabilidad siempre es humana. La máquina solo optimiza números dentro de las restricciones que le dimos. Si le dimos restricciones incorrectas, producirá resultados incorrectos con la misma eficiencia con la que produciría resultados correctos.