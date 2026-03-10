Con una camiseta gigante y miles de hinchas, San Lorenzo lanzó su nueva indumentaria

San Lorenzo presentó oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2026 en un evento multitudinario realizado en la tradicional esquina de San Juan y Boedo. Miles de hinchas acompañaron la celebración que incluyó música en vivo, la presencia del plantel profesional y un despliegue visual que tuvo como protagonista a una enorme réplica del uniforme azulgrana.
La jornada se convirtió en una verdadera fiesta para los simpatizantes del “Ciclón”, que coparon las calles del barrio para conocer la nueva indumentaria del club. Una grúa desplegó una camiseta gigante que superó los 25 metros de largo y se transformó en uno de los momentos más impactantes de la noche.
El evento contó con la presencia de futbolistas del plantel profesional, como Ezequiel Cerutti, Gastón Hernández, Alexis Cuello y Nicolás Tripichio, además de integrantes del plantel femenino y referentes históricos de la institución. También participó el entrenador Damián Ayude, junto a dirigentes y ex jugadores del club.
El nuevo diseño incorpora detalles inspirados en el fileteado porteño, uno de los rasgos artísticos más representativos del sur de la Ciudad de Buenos Aires. La camiseta fue presentada bajo el lema “Boedo se lleva puesto” y acompañará al equipo en el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.
El clima previo al clásico ante Boca
La presentación se realizó a pocos días del clásico ante Boca Juniors en La Bombonera, lo que generó un clima cargado de fervor entre los hinchas. Durante el evento se escucharon varios cánticos dedicados al rival, mientras el entrenador Damián Ayude también anticipó el desafío que tendrá su equipo en ese encuentro y destacó la importancia de afrontar el partido con intensidad y concentración.