Con una camiseta gigante y miles de hinchas, San Lorenzo lanzó su nueva indumentaria

El clima previo al clásico ante Boca

La presentación se realizó a pocos días del clásico ante Boca Juniors en La Bombonera, lo que generó un clima cargado de fervor entre los hinchas. Durante el evento se escucharon varios cánticos dedicados al rival, mientras el entrenador Damián Ayude también anticipó el desafío que tendrá su equipo en ese encuentro y destacó la importancia de afrontar el partido con intensidad y concentración.