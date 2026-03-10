Secciones
DeportesFútbol

Así será La Bombonera del futuro: el ambicioso plan de Boca Juniors para sumar una cuarta bandeja

El proyecto contempla una nueva bandeja de plateas, mejoras en accesos y un aumento significativo del aforo del estadio Alberto J. Armando.

Así será La Bombonera del futuro: el ambicioso plan de Boca Juniors para sumar una cuarta bandeja
Hace 4 Hs

La ampliación de La Bombonera vuelve a ocupar un lugar central en la agenda institucional de Boca. La dirigencia del club, al mando de Juan Román Riquelme, trabaja en un proyecto que contempla la construcción de una cuarta bandeja en el estadio Alberto J. Armando, una obra que permitiría incrementar de manera significativa la capacidad del escenario "xeneize".

De acuerdo con los planos y maquetas que circularon en las últimas horas, la nueva estructura se ubicará por debajo de las tres bandejas actuales y sumará alrededor de 6.000 asientos, destinados íntegramente a sectores de plateas. Con esta primera etapa de la ampliación, el estadio pasaría de tener una capacidad cercana a los 57.000 espectadores a un aforo aproximado de 67.000.

Así será La Bombonera del futuro: el ambicioso plan de Boca Juniors para sumar una cuarta bandeja

Para avanzar con el proyecto, el club ya inició gestiones administrativas. La dirigencia envió la documentación correspondiente a la empresa Ferrosur, ya que la obra requiere instalar columnas en el sector lindero a las vías del tren. Esos pilotes sostendrán 18 ascensores que permitirán el acceso al nuevo nivel del estadio. La autorización final dependerá de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

En Boca estiman que los trabajos podrían comenzar durante el parate del calendario que generará el Mundial, momento en el que también se completarán otras reformas previstas en el estadio. Entre ellas figuran la ampliación de accesos en la Platea L, mejoras en los pasillos internos, la construcción de un patio de comidas y la modernización de distintos espacios destinados a los socios.

Así será La Bombonera del futuro: el ambicioso plan de Boca Juniors para sumar una cuarta bandeja

El plan integral para ampliar La Bombonera

La construcción de la cuarta bandeja forma parte de un proyecto mayor que el club denomina “Master Plan”. La iniciativa contempla, entre otras modificaciones, el traslado del campo de juego hacia el sector de las vías, la remodelación de plateas y populares, la demolición de antiguos palcos y la construcción de nuevos sectores preferenciales. Con estas obras, la dirigencia proyecta que la Bombonera pueda alcanzar en el futuro una capacidad cercana a los 80.000 espectadores.

Temas Club Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeCopa Libertadores de AméricaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
5

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
6

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Más Noticias
La mítica Renault Fuego de Diego Maradona está a la venta: la historia del auto que manejó el Diez y hoy vale una fortuna

La mítica Renault Fuego de Diego Maradona está a la venta: la historia del auto que manejó el Diez y hoy vale una fortuna

Se conocieron todos los combates de la Velada del Año VI: los argentinos que pelearán en el evento

Se conocieron todos los combates de la Velada del Año VI: los argentinos que pelearán en el evento

Agenda de TV: juegan Independiente y Racing por el Apertura y comienzan los octavos en la Champions League

Agenda de TV: juegan Independiente y Racing por el Apertura y comienzan los octavos en la Champions League

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Comentarios