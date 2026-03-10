Así será La Bombonera del futuro: el ambicioso plan de Boca Juniors para sumar una cuarta bandeja

El plan integral para ampliar La Bombonera

La construcción de la cuarta bandeja forma parte de un proyecto mayor que el club denomina “Master Plan”. La iniciativa contempla, entre otras modificaciones, el traslado del campo de juego hacia el sector de las vías, la remodelación de plateas y populares, la demolición de antiguos palcos y la construcción de nuevos sectores preferenciales. Con estas obras, la dirigencia proyecta que la Bombonera pueda alcanzar en el futuro una capacidad cercana a los 80.000 espectadores.