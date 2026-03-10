Así será La Bombonera del futuro: el ambicioso plan de Boca Juniors para sumar una cuarta bandeja

La ampliación de La Bombonera vuelve a ocupar un lugar central en la agenda institucional de Boca. La dirigencia del club, al mando de Juan Román Riquelme, trabaja en un proyecto que contempla la construcción de una cuarta bandeja en el estadio Alberto J. Armando, una obra que permitiría incrementar de manera significativa la capacidad del escenario "xeneize".
De acuerdo con los planos y maquetas que circularon en las últimas horas, la nueva estructura se ubicará por debajo de las tres bandejas actuales y sumará alrededor de 6.000 asientos, destinados íntegramente a sectores de plateas. Con esta primera etapa de la ampliación, el estadio pasaría de tener una capacidad cercana a los 57.000 espectadores a un aforo aproximado de 67.000.
Para avanzar con el proyecto, el club ya inició gestiones administrativas. La dirigencia envió la documentación correspondiente a la empresa Ferrosur, ya que la obra requiere instalar columnas en el sector lindero a las vías del tren. Esos pilotes sostendrán 18 ascensores que permitirán el acceso al nuevo nivel del estadio. La autorización final dependerá de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
En Boca estiman que los trabajos podrían comenzar durante el parate del calendario que generará el Mundial, momento en el que también se completarán otras reformas previstas en el estadio. Entre ellas figuran la ampliación de accesos en la Platea L, mejoras en los pasillos internos, la construcción de un patio de comidas y la modernización de distintos espacios destinados a los socios.
El plan integral para ampliar La Bombonera
La construcción de la cuarta bandeja forma parte de un proyecto mayor que el club denomina “Master Plan”. La iniciativa contempla, entre otras modificaciones, el traslado del campo de juego hacia el sector de las vías, la remodelación de plateas y populares, la demolición de antiguos palcos y la construcción de nuevos sectores preferenciales. Con estas obras, la dirigencia proyecta que la Bombonera pueda alcanzar en el futuro una capacidad cercana a los 80.000 espectadores.