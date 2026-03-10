Secciones
Marcelo Gallardo aparece entre los candidatos para dirigir a São Paulo: ¿cómo están las negociaciones?

La dirigencia del club paulista comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador tras la sorpresiva salida de Hernán Crespo.

Hace 16 Min

La salida de Hernán Crespo como entrenador de São Paulo generó sorpresa en el fútbol sudamericano y abrió una rápida búsqueda de reemplazante en el club paulista. Entre los nombres que aparecieron en la lista de candidatos surge el de Marcelo Gallardo, quien actualmente se encuentra sin equipo tras su salida de River Plate.

La decisión de destituir a Crespo fue tomada por la directiva del club luego de una reunión en la sede institucional, a pesar de que el equipo se mantiene en los primeros puestos del Brasileirao. El técnico argentino había iniciado su segundo ciclo en el club en julio de 2025 y acumuló 46 partidos en esta etapa, con 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

La dirigencia comenzó a evaluar distintos perfiles para liderar el nuevo proyecto deportivo. Según medios brasileños, el nombre de Gallardo apareció entre las opciones consideradas por su trayectoria internacional y su experiencia en proyectos competitivos en el fútbol sudamericano.

Sin embargo, las mismas versiones señalan que el aspecto económico podría complicar la posibilidad de contratar al ex entrenador de River. “Otro nombre que se barajó fue el de Marcelo Gallardo, quien se encuentra sin equipo tras su salida de River Plate. A pesar del interés por fichar al argentino, el precio era demasiado alto, muy por encima del presupuesto del São Paulo”, señalaron desde ESPN Brasil.

La búsqueda del nuevo entrenador

Mientras el nombre de Gallardo apareció entre los primeros contactos exploratorios, la dirigencia paulista también evaluó otras alternativas. Entre ellas surgió el de Filipe Luís, recientemente desvinculado de Flamengo, aunque el ex lateral decidió tomarse un descanso hasta mitad de año. En ese contexto, el club avanzó en las últimas horas en negociaciones con Roger Machado, quien podría convertirse en el nuevo entrenador del equipo en los próximos días.

