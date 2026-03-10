Marcelo Gallardo aparece entre los candidatos para dirigir a São Paulo: ¿cómo están las negociaciones?

La decisión de destituir a Crespo fue tomada por la directiva del club luego de una reunión en la sede institucional, a pesar de que el equipo se mantiene en los primeros puestos del Brasileirao. El técnico argentino había iniciado su segundo ciclo en el club en julio de 2025 y acumuló 46 partidos en esta etapa, con 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.