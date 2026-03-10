Se conocieron todos los combates de la Velada del Año VI: los argentinos que pelearán en el evento

Una alfombra roja dispuesta en las afueras y cientos de fanáticos esperando en la entrada del Teatro Victoria: el anuncio de la Velada del Año 6 se transformó en un fenómeno que copó las calles de Barcelona y, por supuesto, las visualizaciones en canales de streaming y redes sociales. Este lunes, Ibai Llanos, el reconocido streamer español, develó oficialmente quiénes serán los participantes del convocante evento de boxeo en el mundo real.
Instalado en el escenario del recinto español y ante un despliegue de micrófonos y figuras reconocidas de las redes sociales, el mundo del deporte y el espectáculo, el anfitrión vasco se encargó de poner fin al misterio tras las mínimas pistas del último tiempo. En la transmisión de este lunes, que tuvo todo un preámbulo similar al de los grandes eventos de Hollywood, reveló una por una las parejas que se enfrentarán este sábado 25 de julio en la Velada del Año.
Los protagonistas argentinos en la Velada del Año VI
Tras celebrar que ninguno de los nombres de los contendientes fue filtrado, el organizador reveló cuáles serían las diez peleas —un número récord para la cita deportiva amateur— de la Velada del Año 6. En la lista aparecieron los nombres de reconocidas figuras del entretenimiento, la música y el deporte nacional.
Luego del conteo hacia atrás y con la presencia de una audiencia de números astronómicos en YouTube, Twitch y TikTok, Ibai junto a sus colegas Reven y Luzu, presentaron a los boxeadores de la jornada del sábado 25 de julio. Con una puesta en escena propia de una ficción, apareció la primera dupla: el periodista argentino Gastón Edul y el comunicador español, Edu Aguirre.
Los cruces más impactantes del evento
Este es uno de los enfrentamientos que más expectativas genera debido a la postura opuesta de ambos frente al ámbito del fútbol. Mientras Edul es reconocido por seguir de cerca los movimientos de la Selección, Aguirre, quien trabaja en el programa español El Chiringuito y cubre al Real Madrid, es uno de los contactos cercanos de Cristiano Ronaldo y un crítico de Lionel Messi.
Los otros encuentros de compatriotas serán entre el influencer Gero Arias y el español Viruzz, conocido por su experiencia en este tipo de competencias. Arias es famoso por sus desafíos físicos y contenidos deportivos en redes sociales, lo que lo convierte en uno de los competidores más relevantes de esta edición.
El listado completo de los combates en la Velada del Año VI
La participación albiceleste también abarcará el ámbito musical, ya que el rapero Lit Killah se enfrentará a Kidd Keo, mientras que Angie Velasco, conocida youtuber, se medirá con Alondrissa. El evento tendrá lugar en el estadio La Cartuja de Sevilla, España, y está programado para el sábado 25 de julio.
Además de los enfrentamientos en los que participarán figuras de nuestro país, se definieron otros combates entre creadores de contenido de diferentes latitudes. Este es el listado completo de los 10 combates:
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clersss vs. Natalia MX
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Angie Velasco vs. Alondrissa
- Gero Arias vs. Viruzz
- Samy Rivers vs. Roro
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg