Se conocieron todos los combates de la Velada del Año VI: los argentinos que pelearán en el evento

Instalado en el escenario del recinto español y ante un despliegue de micrófonos y figuras reconocidas de las redes sociales, el mundo del deporte y el espectáculo, el anfitrión vasco se encargó de poner fin al misterio tras las mínimas pistas del último tiempo. En la transmisión de este lunes, que tuvo todo un preámbulo similar al de los grandes eventos de Hollywood, reveló una por una las parejas que se enfrentarán este sábado 25 de julio en la Velada del Año.