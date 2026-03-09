Secciones
Vecinos de San Ramón desistieron de cortar la ruta 157 tras acordar una reunión con autoridades

Reclamaban mejoras en los caminos, afectados por las lluvias. Tras dialogar con la Policía, levantaron la protesta y la circulación quedó normalizada.

Hace 1 Hs

Un grupo de vecinos de la localidad de San Ramón, en el departamento Leales, desistió de su intención de cortar la ruta nacional 157 luego de mantener un diálogo con efectivos policiales y acordar una reunión con autoridades municipales para plantear sus reclamos.

El episodio fue informado por personal de la División Patrulla Motorizada de Bella Vista, que intervino en el lugar cuando los residentes manifestaron su intención de interrumpir el tránsito a la altura de esa localidad.

Durante la conversación con los uniformados, los vecinos explicaron que el reclamo está vinculado con el estado de los caminos de la zona.

Según dijeron, las calles se encuentran anegadas como consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días, una situación que no es la primera vez que afecta a los habitantes del lugar.

Los vecinos planteaban la necesidad de que se realicen mejoras en la infraestructura vial para evitar que las precipitaciones vuelvan a dejar intransitables los accesos.

Con la promesa de ser recibidos por las autoridades de la Municipalidad de Bella Vista para tratar la situación, los vecinos desistieron de llevar adelante el corte de ruta y se retiraron del lugar.

