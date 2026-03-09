La sacrificada historia detrás de Diego Diellos, el delantero que busca el ascenso con San Martín

Más allá de su presente dentro de la cancha, en sus primeras semanas en Tucumán hubo algo que lo sorprendió especialmente. No fue el marco de La Ciudadela ni la dimensión del club, porque eso ya lo conocía de sus visitas anteriores como rival. Lo que realmente le llamó la atención fue el recibimiento. “Me sorprendió la provincia para bien”, contó Diellos en diálogo con LA GACETA. Y cuando profundizó sobre esa sensación, fue todavía más específico. “La gente me ha recibido demasiado bien, no solo a mí, sino a mi familia”, remarcó.