Polémico festejo por el Día de la Mujer en Misiones: regalaron escobas, baldes y escurridores

Una celebración por el Día de la Mujer en la localidad misionera de Colonia Aurora quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que se difundieran imágenes de los premios entregados durante el evento: entre ellos había escobas, baldes y escurridores.
La escena ocurrió sobre el escenario del predio municipal, donde distintas participantes posaron con certificados enmarcados y artículos para el hogar. Esos elementos fueron parte de los obsequios destinados a la reina y a la primera y segunda princesa de una elección simbólica realizada durante la jornada.
El evento se realizó el sábado por la tarde y fue organizado por la Municipalidad de Colonia Aurora como una jornada de actividades recreativas con música en vivo, juegos, sorteos y reconocimientos.
Según el comunicado difundido en la cuenta oficial del municipio, el encuentro incluyó palabras del intendente Cali Goring, una reflexión de la pastora Raquel Krampitz, una charla sobre prevención del cáncer de piel a cargo del doctor Tomás Guiso y la participación de la diputada provincial Elvani Goring.
Además, se organizaron desafíos de pastelería, una mesa comunitaria y juegos en el escenario. También se llevó a cabo la elección simbólica de reina y princesas del evento.
La publicación oficial destacó que durante la tarde se entregaron “distintos premios y obsequios”, entre ellos artículos para el hogar, flores y cuadros pintados por una artista local. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran a las participantes sosteniendo sus certificados junto con los premios, entre los que se encontraban baldes, escurridores y escobas adornadas con cintas.
La difusión de esas fotos desató una ola de cuestionamientos por parte de vecinos y usuarios de redes sociales, que consideraron inapropiado entregar artículos de limpieza como reconocimiento durante una celebración vinculada a los derechos de las mujeres.
En contraste, el comunicado del municipio no hizo referencia a la naturaleza de los premios y se centró en destacar la participación de las autoridades y el desarrollo de las actividades.
La jornada también contó con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Hauschild, y de los concejales Luis Carlos de Lima y Gilson Germansen. Parte de los juegos y desafíos fue organizada por la Casa de la Mujer.
Ante la repercusión generada, el intendente Cali Goring brindó declaraciones radiales en las que explicó que los artículos de limpieza formaban parte de una actividad lúdica basada en juegos de mímica y adivinanzas.
“Dentro de estas actividades lúdicas había desafíos de mímica y adivinanzas. En esa instancia se entregaron las escobas, baldes y escurridores. Esos elementos estaban relacionados a los juegos que representaban. Imitaban un trabajo. Las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo”, sostuvo.
Según detalló, los objetos fueron entregados “a las tres que mejor representaron” la consigna del juego.
El jefe comunal también defendió el desarrollo general del encuentro. Señaló que durante la jornada se realizaron “más de 80 sorteos” con otros premios, entre ellos cuadros de la artista local Lenir Dutra y planteras con flores.
Además, explicó que la elección de la reina y las princesas se definió “por aplauso de las presentes”.
En declaraciones a FM Show, Goring rechazó las críticas que circularon en redes sociales y negó que el evento haya tenido una actitud machista.
“Nosotros, humildemente, celebramos el día. No nos imaginábamos que algunos opositores, con mala leche, saquen esta versión”, afirmó.
En otro tramo de la entrevista, al referirse a los premios entregados durante la jornada, agregó: “¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?”.