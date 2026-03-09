Palito Ortega cumplió 85 años: el tierno homenaje de Julieta y Rosario en las redes

Palito Ortega cumplió años y sus hijas Julieta y Rosario no dejaron pasar la oportunidad de expresarle su cariño en las redes sociales que cumplió 85 años el 8 de marzo.
¿Qué dijeron Julieta y Rosario sobre el cumpleaños de Palito Ortega?
Las hijas del reconocido cantante celebraron en su Instagram el cumpleaños número 85 de su padre. Palito Ortega no sólo es reconocido por su extensa y exitosa trayectoria musical, sino también por continuar mostrando sus mayores clásicos sobre el escenario pese a la edad.
Si bien el músico ha tenido que suspender en varias oportunidades algunas de sus presentaciones, aún no ha llegado el momento aún de despedirse de sus shows.
El sábado 7 de marzo, un día antes de cumplir 85, Palito realizó un recital en el Radio City Roxy de Mar del Plata donde presentó ante una multitud los mayores éxitos de su carrera desde "Un muchacho como yo" hasta el infaltable "Yo tengo fe".
Lo cierto, es que al día siguiente Palito cumplió años y, además de celebrarlo en familia, fue homenajeado por dos de sus hijas, Julieta y Rosario. La actriz subió una conmovedora foto reciente en la que se ve al cantante sonriente junto a ambas. La imagen lleva la frase: "Feliz cumple papá".
A los pocos minutos, la selfie fue reposteada por Rosario en sus redes y también en la cuenta oficial de Palito Ortega en Instagram. Enseguida, los posteos se llenaron de saludos y muestras de cariño a Palito por su cumpleaños.
Otro de los famosos que también saludo en sus redes sociales al cantante fue Juan Alberto Mateyko, su amigo de toda la vida, que subió una imagen de él junto a Palito, también reciente, donde se los ve contentos y disfrutando de una cena en un restaurant.
Palito Ortega rompió el silencio sobre la salud de su hijo mayor
Tras el largo hermetismo en el que se mantuvo el clan Ortega, fue Palito quien rompió finalmente el silencio y habló por primera vez de la salud de Martín, su hijo mayor, internado cuatro meses atrás por decisión de un juez.
El popular cantante y compositor -que todavía hace recitales en todo el país- fue abordado de manera respetuosa por el cronista de Infama (América) mientras compartía un almuerzo en un restaurante con su amigo de toda la vida Juan Alberto Mateyko.
El primero en hablar fue el famoso conductor, quien se refirió a Palito como "un hermano de la vida" y agregó: "Si algo me faltaba para rubricar este viaje era encontrarme con él".
A su turno, Palito también tuvo palabras de elogio y cariño hacia Mateyko: "Juan es un amigo de muchos años. Hay amigos que yo considero hermanos". Y recordó una anécdota: "Por historia, porque desde muchos años hemos compartido muchas cosas. Cuando fuimos a Estados Unidos a contratar a (Frank) Sinatra, el único testigo fue Juan".
También se refirió a las actividades que están realizando cada uno de ellos: "Hemos compartido los mejores momentos y los momentos difíciles, como debe ser. Verlo a Juan trabajando ahora en Córdoba con su programa de radio, y yo caminando todavía por los escenarios del país y de algunos países de Latinoamérica".
Y reflexionó al respecto: "¿Qué más se le puede pedir a Dios, a la vida, a la gente, que este regalo de estar de pie y trabajando?".
Enseguida, el notero se refirió al tema de la salud de Martín Ortega. El primero que contestó fue Mateyko: "Yo le pregunto respetuosamente a él y a Evangelina. No soy un invasor. Y lo bueno que le puedo decir es que está fantásticamente bien, y no me corresponde a mí decirlo".