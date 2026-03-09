Palito Ortega cumplió 85 años: el tierno homenaje de Julieta y Rosario en las redes

A su turno, Palito también tuvo palabras de elogio y cariño hacia Mateyko: "Juan es un amigo de muchos años. Hay amigos que yo considero hermanos". Y recordó una anécdota: "Por historia, porque desde muchos años hemos compartido muchas cosas. Cuando fuimos a Estados Unidos a contratar a (Frank) Sinatra, el único testigo fue Juan".