Frente a duros rivales, Cerúndolo y Báez buscan los octavos de final del Masters de Indian Wells

El primer Masters 1000 de la temporada entra en su etapa de definiciones y el tenis argentino mantiene a dos de sus máximos exponentes en carrera. Este lunes, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez saltarán a la pista en Indian Wells con el objetivo de meterse entre los 16 mejores del torneo. La jornada promete ser de altísima exigencia, enfrentando a dos top 15 que llegan con realidades distintas pero con la misma ambición de dominar el cemento estadounidense.