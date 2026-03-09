Frente a duros rivales, Cerúndolo y Báez buscan los octavos de final del Masters de Indian Wells

El primer Masters 1000 de la temporada entra en su etapa de definiciones y el tenis argentino mantiene a dos de sus máximos exponentes en carrera. Este lunes, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez saltarán a la pista en Indian Wells con el objetivo de meterse entre los 16 mejores del torneo. La jornada promete ser de altísima exigencia, enfrentando a dos top 15 que llegan con realidades distintas pero con la misma ambición de dominar el cemento estadounidense.
Cerúndolo ante el campeón defensor
Francisco Cerúndolo (20°), que viene de consagrarse recientemente en el Argentina Open, llega con la confianza en alza tras una dura batalla ante el francés Benjamin Bonzi (111°). El porteño de 27 años, que ya alcanzó los cuartos de final aquí en la edición pasada, se verá las caras con el británico Jack Draper (14°) cerca de las 16:30 (hora argentina).
Draper, el actual monarca del torneo, atraviesa un regreso triunfal tras ocho meses de inactividad por una lesión en su brazo izquierdo. Pese a la jerarquía del europeo, el historial favorece al argentino: Cerúndolo se impuso en los dos enfrentamientos previos (Lyon 2023 y Copa Davis 2024), lo que le otorga una ventaja psicológica importante para este duelo en la cancha 2.
Báez y el desafío Medvedev
Por su parte, Sebastián Báez (53°) intentará estirar su gran presente (es el máximo ganador del circuito en 2026 con 14 triunfos) ante un peso pesado: Daniil Medvedev (11°). El ruso, que llegó a California tras una odisea logística debido a la inestabilidad en Medio Oriente, viene de levantar el trofeo en Brisbane y de coronarse en Dubái, mostrando un nivel temible en superficies rápidas.
Báez, que viene de un gran triunfo ante el checo Jiri Lehecka (23°) en la ronda previa, buscará igualar el historial personal ante el moscovita, quien se llevó el único duelo previo en el US Open 2023, donde además terminó siendo subcampeón. El partido está programado aproximadamente para las 23:30.