La marca de colchones Calm abrió una búsqueda para editor de video freelance

El mundo del trabajo digital sigue creciendo y las marcas que nacieron en internet buscan cada vez más talento creativo. En ese contexto, "Calm", la empresa argentina conocida por vender colchones que llegan comprimidos en una caja, lanzó una convocatoria para sumar un editor o editora de video freelance a su equipo.
La marca se hizo conocida en redes sociales por su forma innovadora de vender colchones y por el contenido dinámico con el que comunica sus productos. Ahora busca a alguien que pueda editar videos pensados para plataformas como TikTok, Instagram y campañas publicitarias digitales.
La propuesta está dirigida a personas que ya tengan experiencia editando contenido corto y que entiendan cómo captar la atención del público en los primeros segundos de un video.
Qué perfil busca Calm
Según la convocatoria publicada por la empresa, el puesto es freelance y apunta a editores que puedan trabajar con contenido para redes sociales.
Entre las tareas principales están editar Reels, TikToks y piezas publicitarias para campañas digitales. También se busca alguien que tenga buen manejo del ritmo de edición, creatividad para construir videos dinámicos y capacidad para transformar material audiovisual en piezas que generen interacción y conversiones.
Otro punto importante es que el editor o editora pueda interpretar el estilo de la marca. Calm suele trabajar con un tono cercano, humor y contenido pensado para detener el scroll en redes sociales, algo clave en el ecosistema actual de plataformas.
Cómo postularse
Las personas interesadas en participar de la convocatoria deben enviar su portafolio y reel de trabajos al correo malenapereira@calmessimple.com.ar
En el asunto del mail hay que colocar “Editor/a Calm”.
La empresa recomienda incluir ejemplos de trabajos de edición, especialmente piezas para redes sociales o contenido corto pensado para plataformas digitales.