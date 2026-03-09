Semana del Sánguche de Milanesa: una tradición que se organiza y crece
Del 18 al 22 de marzo, Tucumán vivirá una nueva edición de la Semana del Sánguche de Milanesa. La iniciativa es abierta y gratuita para todas las sangucherías y cuenta con respaldo institucional y empresarial. El 20 de marzo se realizará La Noche de las Sangucherías, una activación especial dentro de la agenda.
El sánguche de milanesa volvió a ocupar el centro de la escena gastronómica provincial. Con una estructura más consolidada y un esquema de trabajo articulado entre el sector público y privado, la Semana de la milanesa busca algo más que promociones: ordenar, visibilizar y potenciar uno de los productos más representativos de Tucumán.
Detrás de la organización está Diego “Mocho” Viruel, creador de la Ruta de la Milanga y uno de los principales impulsores de la movida. “La Semana empezó como algo simbólico y hoy tiene planificación, sponsors y acompañamiento institucional. La idea es profesionalizar lo que ya forma parte de nuestra cultura cotidiana”, explica.
Una convocatoria abierta y gratuita
La Semana de la milanesa es abierta y gratuita para todas las sangucherías que deseen participar. Las consultas se realizan exclusivamente a través de las redes sociales oficiales de Ruta de la Milanga (Facebook e Instagram), donde se informan los lineamientos y condiciones de adhesión.
Durante esos cinco días, el público encontrará promociones especiales, descuentos, ornamentación temática y distintos festejos en cada local adherido. “No se trata solo de vender un sánguche, sino de generar experiencia. Que la gente recorra, compare y celebre”, resume Viruel.
Una agenda con actividades especiales
Dentro de la programación se destaca La Noche de las Sangucherías, prevista para el 20 de marzo.
- Don Pepe (General Paz 463)
- El 10 (Av. Marina Alfaro 902 – plazoleta Dorrego)
- Galia (Av. Roca 523)
- Tutti (Ayacucho 297)
- Tutti 2 (Virgen de la Merced 727)
- Quino (General Paz 1207)
- Pepe (Av. Perón 160)
- Fiky (Av. Perón 60)
- El Negro (Av. Belgrano 3406)
- El Negro 2 (San Martín esquina Camino del Perú)
- El Turco (Av. Belgrano 3741)
- El Crack (Av. Mate de Luna 2501)
- La Mony (Av. Ejército del Norte 758)
- Locos x la Mila (Av. Mitre esquina Mendoza)
- Mac Mila (Av. Mitre 854 – plazoleta Mitre)
- Mac Mila (Santiago del Estero esquina José Colombres)
La dinámica contempla la venta de una chequera oficial del evento. Con ella, el público podrá trasladarse en los colectivos dispuestos para los circuitos y canjear su sánguche en los locales participantes.
Apoyo institucional y empresarial
“La participación del Ente Tucumán Turismo y de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán es clave para la logística y la proyección turística. Cuando el Estado acompaña, el impacto se multiplica”.
A esto se suma el respaldo de empresas privadas como Quilmes, Mirinda, Unilever Food Solutions, Hellmann’s, Savora, McCain, JRB, Benedetto, Zíngaras y Vía Gastronómica.
“Sin el apoyo del sector privado sería imposible sostener una acción de esta magnitud. Esto es trabajo conjunto real”, sostiene.
“El sánguche de milanesa es identidad, pero también es economía. Si lo organizamos con estrategia, el crecimiento es sostenido”, concluye Viruel.