Tomando mate y conectado por Zoom: así sigue Felipe Pettinato el juicio en su contra

Felipe Pettinato sigue el juicio desde una oficina

Según se pudo observar durante la transmisión de la audiencia, Pettinato se conectó alrededor de las 9 de la mañana, vestido con traje oscuro y sin corbata. Sentado frente a una computadora, escuchó atentamente cada testimonio acompañado por su abogado defensor, con quien intercambia comentarios en voz baja durante el desarrollo del debate.