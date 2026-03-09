Tomando mate y conectado por Zoom: así sigue Felipe Pettinato el juicio en su contra
El juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo continúa avanzando en la Justicia y este lunes se desarrolló una nueva audiencia con Felipe Pettinato siguiendo el debate de manera virtual. El acusado participa desde el estudio de su abogado, conectado por Zoom, mientras permanece en libertad durante el proceso judicial.
La audiencia forma parte del juicio oral que busca determinar responsabilidades por el incendio ocurrido en mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano, donde murió el médico neurólogo.
Felipe Pettinato sigue el juicio desde una oficina
Según se pudo observar durante la transmisión de la audiencia, Pettinato se conectó alrededor de las 9 de la mañana, vestido con traje oscuro y sin corbata. Sentado frente a una computadora, escuchó atentamente cada testimonio acompañado por su abogado defensor, con quien intercambia comentarios en voz baja durante el desarrollo del debate.
Mientras avanza la audiencia, el acusado mantiene una actitud atenta: se cruza de brazos, se coloca y se quita los anteojos y asiente o niega con la cabeza según las declaraciones de los testigos.
En paralelo, su hermana Tamara Pettinato también sigue el juicio de forma remota y permanece conectada a la misma videollamada.
Un juicio marcado por testimonios clave
El juicio comenzó el 23 de febrero y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14. Durante las primeras jornadas declararon varios testigos que aportaron detalles sobre lo ocurrido el día del incendio.
Entre ellos se presentó Delia Beatriz Muzio, madre de Melchor Rodrigo, quien sostuvo ante el tribunal que Pettinato “tenía una obsesión” con su hijo.
También declararon vecinos del edificio ubicado en Aguilar al 2300, en el barrio de Belgrano, quienes recordaron el momento de desesperación durante el incendio. Algunos relataron haber visto al acusado pidiendo ayuda mientras las llamas se expandían por el departamento.
Uno de los testimonios señaló que Pettinato estaba descalzo y con la garganta irritada por el humo, gritando que debía ayudar a su amigo mientras intentaba reaccionar frente al incendio.
Los peritajes sobre el incendio
En la tercera audiencia, el foco estuvo puesto en los aspectos técnicos del incendio que se desató en el piso 22 del edificio.
De acuerdo con la acusación, Pettinato habría iniciado el fuego con pleno conocimiento del riesgo que implicaba, tanto para los bienes del departamento como para la seguridad de los habitantes del edificio y especialmente para la víctima, que se encontraba dormida.
El médico legista que intervino en el caso detalló que el cuerpo del neurólogo presentaba un 36% de superficie carbonizada y no registraba signos de defensa, lo que indicaría que la víctima estaba inconsciente cuando comenzó el incendio.
Durante la inspección también se encontró un aerosol parcialmente quemado cerca del cuerpo, aunque los especialistas no pudieron determinar si se trataba de un desodorante o un insecticida.
La acusación contra Felipe Pettinato
Según los testimonios incorporados al expediente, algunos testigos afirmaron haber escuchado al acusado asumir responsabilidad por el incendio en medio de la emergencia.
Sin embargo, hasta el momento Felipe Pettinato decidió no declarar ante el tribunal.
El proceso judicial está encabezado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, mientras que la acusación está a cargo de los fiscales Fernando María Klappenbach y Francisco Figueroa.
Pettinato enfrenta cargos por estrago doloso seguido de muerte, un delito que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable.