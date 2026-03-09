9 de marzo, día de Santa Catalina de Bolonia: oración para recuperar la fe

El calendario litúrgico de la Iglesia Católica conmemora diariamente la vida, obra, virtudes y muerte de sus principales figuras. Santos y beatos reconocidos por las autoridades clericales tienen su día fijado en función de hitos destacados de su vida como su nacimiento, muerte, milagros o situaciones relacionadas a su obra. El 9 de marzo se conmemora a Santa Catalina de Bolonia, una joven ilustre que, creciendo en una familia acomodada, eligió la vida consagrada.
La santa que se homenajea en este día nació en una familia patricia bajo el nombre de Catalina Vigri el 8 de septiembre de 1413 en Bolonia, al norte de Italia. Se convirtió en dama de compañía de Margarita, hija de Nicolás III, señor de Ferrara, y fue instruida al igual que la niña. Al crecer, empezó a quedar de manifiesto su gracia por su belleza y formación en artes, caligrafía y filosofía.
Vida y obra de Santa Catalina de Bolonia
Al contraer matrimonio Margarita, Catalina eligió no seguir en su compañía y optó por consagrar su vida a la oración y las obras de caridad, a pesar de los deseos de sus padres. En 1432, a sus 19 años, pronunció sus votos en el monasterio de Corpus Domini, en Ferrara. En 1445 pudo ver a la Virgen la noche de Navidad, según cuenta la tradición católica. Fundó un monasterio en Bolonia, donde fue designada abadesa, según consigna Vatican News.
Aunque atravesó una crisis de fe que duró cinco años, logró superar la etapa espiritual y hasta fortalecerla. Se convirtió en una maestra para los más jóvenes y una guía espiritual para sus pares. Sus compañeras la respetaban y admiraban por su dedicación, entrega y buenos tratos.
Dedicó parte de su vida a los estudios religiosos. Escribió libros como “Las siete armas espirituales” y “Los doce jardines de perfección”. Se dedicó también a la pintura, siendo la autora de una de las versiones de la conocida escena de la Virgen y el Niño. Sus superiores apoyaron su talento e incluso le dieron un pequeño taller donde podía trabajar en sus tiempos libres.
Oración a Santa Catalina para fortalecer la fe
Querido Señor, te damos gracias por darnos a Santa Catalina de Bolonia como ejemplo de santidad. Ayúdanos a imitar el amor que ella mostró por Ti mientras trabajaba en las artes.
Santa Catalina de Bolonia, de niña recibiste una educación artística. Luego seguiste una vida de santidad como monja, deseosa de servir a Dios.
¡Por favor, lleva mis peticiones delante de Dios, a quien serviste con tanto entusiasmo!
Ora por mí, para que busque glorificar a Dios en todo lo que hago cada día. Ora para que haga todo lo posible por servirle en mi vida.
Por favor ora también por (mencione sus intenciones aquí).
Santa Catalina de Bolonia, ¡ruega por nosotros!