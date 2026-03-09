9 de marzo, día de Santa Catalina de Bolonia: oración para recuperar la fe

La santa que se homenajea en este día nació en una familia patricia bajo el nombre de Catalina Vigri el 8 de septiembre de 1413 en Bolonia, al norte de Italia. Se convirtió en dama de compañía de Margarita, hija de Nicolás III, señor de Ferrara, y fue instruida al igual que la niña. Al crecer, empezó a quedar de manifiesto su gracia por su belleza y formación en artes, caligrafía y filosofía.