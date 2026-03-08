Confirmó su jerarquía con un triunfo aplastante en el turf local

Marcó el ritmo con una acción demoledora desde los primeros metros y dominó con autoridad el especial “Día Internacional de la Mujer”. Bequepingo se adjudicó la carrera central de la jornada turfística disputada en el hipódromo tucumano, dejando una imagen que invita a pensar en desafíos todavía mayores.
A unos 200 metros de la largada, el defensor de la caballeriza “La Ilusión de Guada” tomó decididamente la punta y desde entonces comenzó a estirar diferencias hasta transformarse en una figura imposible de alcanzar para sus rivales. Muy bien conducido por el jinete Sergio “Morrita” Barrionuevo, el pupilo del entrenador Sergio Nieva dominó la prueba de los 1.500 metros con una solvencia notable. Sobre pista barrosa, el descendiente de Cityscape se desplazó con absoluta comodidad y cruzó el disco con 10 cuerpos de ventaja sobre Trendic Topic, que debió conformarse con el segundo lugar. Más atrás, a 14 largos del ganador, finalizó el favorito Show Goes On, que nunca logró inquietar al puntero.
El cronómetro marcó 1’32”1/5, un registro más que meritorio si se tienen en cuenta las condiciones de la pista. “La verdad que ganó muy bien y me dejó una impresión bárbara. Realmente me sorprendió y demostró que es un muy buen caballo”, señaló Barrionuevo apenas descendió del caballo y mientras recibía las felicitaciones en el podio.
El jockey explicó que la estrategia fue respetar el ritmo natural del ejemplar. “El cuidador me dijo que no es buen largador y fue así, pero a los pocos metros ya se embaló. Le aflojé las riendas y lo dejé que se venga solo, a su ritmo, porque vi las carreras anteriores y me parecía que no le gusta que lo peleen”, comentó el piloto, que actualmente se encuentra radicado en Buenos Aires.
Tras adueñarse de la delantera, Bequepingo fue seguido inicialmente por Trendic Topic y luego por Show Goes On, que intentó descontar en la parte final del recorrido. Sin embargo, la diferencia resultó demasiado grande y el puntero respondió con firmeza cada vez que fue exigido. “En el palo de los 600 metros finales ya me di cuenta de que iba a ganar, porque traía una acción bárbara. Ahí lo busqué un poquito y arrancó con mucha fuerza. Después, cuando ingresó a la recta final, lo hizo con mucha furia”, explicó Barrionuevo.
El triunfo no hizo más que confirmar la jerarquía de un caballo que ya había demostrado su calidad en escenarios de máxima exigencia. En su campaña en Buenos Aires, Bequepingo llegó a competir en pruebas de Grupo 1 y supo medirse con ejemplares de gran nivel, como El Patio y Subsanador, además de adjudicarse un handicap. “Realmente es un caballo muy bueno y por algo compitió en carreras de Grupo 1”, remarcó el jinete.
La actuación dejó sensaciones muy positivas de cara al futuro. Por la forma en que resolvió la competencia, todo indica que el pupilo de Nieva puede convertirse en protagonista de las principales pruebas jerárquicas del calendario. “En la forma en la que ganó, creo que llegará sin problemas hasta competencias de la milla. Le gusta que lo dejen correr libre adelante. Tal vez puede sorprender y llegar a más distancia, pero creo que en las carreras hasta 1.600 metros será un caballo muy bravo para cualquier adversario”, concluyó Barrionuevo.
Con una victoria categórica y un desempeño que despertó elogios, Bequepingo dejó en claro que su nombre empieza a sonar con fuerza en el turf del NOA. Y si mantiene este nivel, no será extraño verlo nuevamente dominando el panorama en las grandes citas del hipódromo tucumano.
Los resultados de las 10 competencias fueron los siguientes:
PRIMERA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “JUANA MANSO”
caballo peso jockey
1° TANDILEÑA 56 José Vizcarra
2° J BE PEANUT 56 Sergio Barrionuevo
3° ABRA DEL HINOJO 56 Julián Bethencourt
4 ° CHICA DE BLANCO 56 Benjamín Ossan
5° FLOWERING PEACH 56 Francisco Brito
6° PERFECT FANTASY 56 Pablo Alarcón
U° ISLA BONITA 56 Brandon Suárez
Entrenador: Carlos Alberto Chirino
Caballeriza: Tramo 20 (Santiago del Estero)
La ganadora es hija de: Japan - Tanga Carioca
Tiempo: 46”4/5
Ganada por: 3 1/2 cuerpos y 3/4 cuerpo
SEGUNDA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “JUANA MANUELA GORRITI”
1° SMOKING BLACK 56 Cristian Caram
2° TAILGATE 56 Lautaro Ponce
3° CHECK DOUBLE 57 Walter Marrades
4° MUNDO DANIEL 56 Héctor Suárez
5° TALENTO DIVINO 56 Sergio Barrionuevo
6° FUMIKOMI 56 Pablo Alarcón
7° SEGUILA A FULL 57 José Vizcarra
8° BUENOS MUCHACHOS 54 Kevin Olivera
U° ISLAND OF LUCK 54 Carlos Schultheis
Entrenador: César Assad
Caballeriza: Don Valiente
El ganador es hijo de: Touareg - Shy Vengativa
Tiempo: 1’29”4/5
Ganada por: 6 cuerpos y 1 cuerpo
TERCERA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “TITA MERELLO”
1° WINNER ZENSATIONAL 56 Julián Bethencourt
2° NOBLE MANI 56 Facundo Morán
3° DON CHIPION 56 José Vizcarra
4° ALTRUISMO 56 Sergio Barrionuevo
5° ELEGILO A EL 56 Héctor Suárez
U° THE COACH 56 Walter Marrades
Entrenador: Alexis Jaime
Caballeriza: El Pili
El ganador es hijo de: Zensational - La Spring
Tiempo: 1’13”2/5
Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 4 cuerpos
CUARTA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “ALICIA MOREAU DE JUSTO”
1° LA KEYNESIANA 54 José Vizcarra
2° GUAJIRU 56 Sergio Barrionuevo
3° MARE BRAVIO 56 Roberto Robledo
4° MIEL ESCONDIDA 54 Francisco Brito
5° APOSTOLICO FRANK 56 Cristian Caram
6° HIGH SONG 56 Lucas González
7° VALID SAM 56 Pablo Alarcón
8° CRISETTE 56 Benjamín Ossan
9° PENKY SEA 56 Carlos Schultheis
10° PICANTE SOY 56 Héctor Suárez
U° CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Figueroa
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Rubio´s
La ganadora es hija de: Lagrimon Key - La Tremoille
Tiempo: 46”2/5
Ganada por: 2 cuerpos y cabeza
QUINTA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “AZUCENA VILLAFLOR”
1° TRUMAN CAPOTE 55 Facundo Navarro
2° ROBERT HIT 55 Roberto Robledo
3° NURBURGRING 55 Héctor Suárez
4° ASPERO 55 Francisco Brito
5° AIRE Y MAR 55 Sergio Barrionuevo
6° TORO MATA 55 Marcos Navarro
7° PNEURUS 55 Pablo Alarcón
8° PUERTO MAGNO 55 Rubén Camos
9° MAR ARGENTINO 55 Walter Figueroa
U° HIPNOTICA ORPEN 53 José Vizcarra
Entrenador: Francisco Jiménez
Caballeriza: María Isabel
El ganador es hijo de: Nicholas - Golightly
Tiempo: 46”3/5
Ganada por: 1/2 pescuezo y 3/4 cuerpos
SEXTA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “JULIETA LANTERI”
1° WIND VISION 54 Francisco Brito
2° GLORIOSO IRENEO 54 Benjamín Ossan
3° MASTER ROBERTS TOP 54 Julián Bethencourt
4° RADIO WAVES 54 José Vizcarra
5° NORTEÑO FOR SALE 54 Pablo Alarcón
U° CANDY GATO 54 Cristian Caram
Entrenador: Julio David Seme
Caballeriza: C.R.K.
El ganador es hijo de: Univision - Distinguida
Tiempo: 1’13”2/5
Ganada por: 8 cuerpos y 1/2 cabeza
SÉPTIMA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “LOLA MORA”
1° FRENCH LOVER 53 Sergio Barrionuevo
2° PIU RIMOUT 53 Héctor Suárez
3° LANDSLIDE RISK 53 Walter Figueroa
4° CURIOSO MILITAR 53 Lautaro Ponce
5° DOMNA 55 José Vizcarra
6° EUFEMIO 55 Facundo Morán
7° CASHISKING 53 Francisco Brito
U° FURIOSO LIFE 53 Pablo Alarcón
Entrenador: Sergio Nieva
Caballeriza: La Ilusión de Guada
El ganador es hijo de: Treasure Beach - French Filly
Tiempo: 1’20”3/5
Ganada por: 7 cuerpos y 4 cuerpos
OCTAVA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “JUANA AZURDUY”
1° GRIMALDO 56 José Vizcarra
2° FULGENTE 56 Sergio Barrionuevo
2° ECO VENTURA 56 Julián Bethencourt
4° TALENTO EMBRUJADO 56 Pablo Alarcón
U° DIVINO TESORO 56 Lautaro Ponce
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Rubio´s
El ganador es hijo de: Puerto Escondido - Miss Grace
Tiempo: 1’15”2/5
Ganada por: 7 cuerpos y empate
NOVENA CARRERA
(1.500 metros)
ESPECIAL “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
1° BEQUEPINGO 56 Sergio Barrionuevo
2° TRENDIC TOPIC 54 Facundo Navarro
3° SHOW GOES ON 57 Francisco Brito
4° SEEKING MONEY 55 Walter Marrades
U° BALMAR 53 Kevin Olivera
Entrenador: Sergio Nieva
Caballeriza: La Ilusión de Guada
El ganador es hijo de: Cityscape - Poetisa
Tiempo: 1’32”1/5
Ganada por: 10 cuerpos y 4 cuerpos
DÉCIMA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “CECILIA GRIERSON”
1° GOOGLER 54 José Vizcarra
2° EURO SPRING 54 Kevin Olivera
3° EVROS TAMA 54 Rubén Camos
4° LORD LANCELOT 56 Sergio Barrionuevo
5° DUPLEXER 56 Héctor Suárez
U° STEP TO GLORY 54 Francisco Brito
Entrenador: Roberto Medina
Caballeriza: Coco Jerez
El ganador es hijo de: Galan De Cine - Sweet Hill
Tiempo: 1’27”1/5
Ganada por: 15 cuerpos y 3/4 cuerpos