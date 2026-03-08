Confirmó su jerarquía con un triunfo aplastante en el turf local

A unos 200 metros de la largada, el defensor de la caballeriza “La Ilusión de Guada” tomó decididamente la punta y desde entonces comenzó a estirar diferencias hasta transformarse en una figura imposible de alcanzar para sus rivales. Muy bien conducido por el jinete Sergio “Morrita” Barrionuevo, el pupilo del entrenador Sergio Nieva dominó la prueba de los 1.500 metros con una solvencia notable. Sobre pista barrosa, el descendiente de Cityscape se desplazó con absoluta comodidad y cruzó el disco con 10 cuerpos de ventaja sobre Trendic Topic, que debió conformarse con el segundo lugar. Más atrás, a 14 largos del ganador, finalizó el favorito Show Goes On, que nunca logró inquietar al puntero.