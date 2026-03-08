Secciones
Confirmó su jerarquía con un triunfo aplastante en el turf local

Bequepingo tomó la delantera a poco metros de la largada y dominó sin oposición el especial “Día Internacional de la Mujer”. Bien conducido por Sergio Barrionuevo, venció por 10 cuerpos a Trendic Topic.

RESULTÓ IMPARABLE. Bequepingo consiguió un triunfo contundente en el especial "Día Internacional de la Mujer".
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Marcó el ritmo con una acción demoledora desde los primeros metros y dominó con autoridad el especial “Día Internacional de la Mujer”. Bequepingo se adjudicó la carrera central de la jornada turfística disputada en el hipódromo tucumano, dejando una imagen que invita a pensar en desafíos todavía mayores.

A unos 200 metros de la largada, el defensor de la caballeriza “La Ilusión de Guada” tomó decididamente la punta y desde entonces comenzó a estirar diferencias hasta transformarse en una figura imposible de alcanzar para sus rivales. Muy bien conducido por el jinete Sergio “Morrita” Barrionuevo, el pupilo del entrenador Sergio Nieva dominó la prueba de los 1.500 metros con una solvencia notable. Sobre pista barrosa, el descendiente de Cityscape se desplazó con absoluta comodidad y cruzó el disco con 10 cuerpos de ventaja sobre Trendic Topic, que debió conformarse con el segundo lugar. Más atrás, a 14 largos del ganador, finalizó el favorito Show Goes On, que nunca logró inquietar al puntero.

El cronómetro marcó 1’32”1/5, un registro más que meritorio si se tienen en cuenta las condiciones de la pista. “La verdad que ganó muy bien y me dejó una impresión bárbara. Realmente me sorprendió y demostró que es un muy buen caballo”, señaló Barrionuevo apenas descendió del caballo y mientras recibía las felicitaciones en el podio.

El jockey explicó que la estrategia fue respetar el ritmo natural del ejemplar. “El cuidador me dijo que no es buen largador y fue así, pero a los pocos metros ya se embaló. Le aflojé las riendas y lo dejé que se venga solo, a su ritmo, porque vi las carreras anteriores y me parecía que no le gusta que lo peleen”, comentó el piloto, que actualmente se encuentra radicado en Buenos Aires.

Tras adueñarse de la delantera, Bequepingo fue seguido inicialmente por Trendic Topic y luego por Show Goes On, que intentó descontar en la parte final del recorrido. Sin embargo, la diferencia resultó demasiado grande y el puntero respondió con firmeza cada vez que fue exigido. “En el palo de los 600 metros finales ya me di cuenta de que iba a ganar, porque traía una acción bárbara. Ahí lo busqué un poquito y arrancó con mucha fuerza. Después, cuando ingresó a la recta final, lo hizo con mucha furia”, explicó Barrionuevo.

El triunfo no hizo más que confirmar la jerarquía de un caballo que ya había demostrado su calidad en escenarios de máxima exigencia. En su campaña en Buenos Aires, Bequepingo llegó a competir en pruebas de Grupo 1 y supo medirse con ejemplares de gran nivel, como El Patio y Subsanador, además de adjudicarse un handicap. “Realmente es un caballo muy bueno y por algo compitió en carreras de Grupo 1”, remarcó el jinete.

La actuación dejó sensaciones muy positivas de cara al futuro. Por la forma en que resolvió la competencia, todo indica que el pupilo de Nieva puede convertirse en protagonista de las principales pruebas jerárquicas del calendario. “En la forma en la que ganó, creo que llegará sin problemas hasta competencias de la milla. Le gusta que lo dejen correr libre adelante. Tal vez puede sorprender y llegar a más distancia, pero creo que en las carreras hasta 1.600 metros será un caballo muy bravo para cualquier adversario”, concluyó Barrionuevo.

Con una victoria categórica y un desempeño que despertó elogios, Bequepingo dejó en claro que su nombre empieza a sonar con fuerza en el turf del NOA. Y si mantiene este nivel, no será extraño verlo nuevamente dominando el panorama en las grandes citas del hipódromo tucumano.

Los resultados de las 10 competencias fueron los siguientes:

PRIMERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “JUANA MANSO”

caballo            peso                jockey

1° TANDILEÑA            56             José Vizcarra

2° J BE PEANUT          56             Sergio Barrionuevo

3° ABRA DEL HINOJO   56             Julián Bethencourt

4 ° CHICA DE BLANCO 56             Benjamín Ossan

5° FLOWERING PEACH 56             Francisco Brito

6° PERFECT FANTASY  56             Pablo Alarcón

U° ISLA BONITA          56             Brandon Suárez

Entrenador: Carlos Alberto Chirino

Caballeriza: Tramo 20 (Santiago del Estero)

La ganadora es hija de: Japan - Tanga Carioca

Tiempo: 46”4/5

Ganada por: 3 1/2 cuerpos y 3/4 cuerpo

SEGUNDA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “JUANA MANUELA GORRITI”

1° SMOKING BLACK     56             Cristian Caram

2° TAILGATE               56             Lautaro Ponce

3° CHECK DOUBLE      57             Walter Marrades

4° MUNDO DANIEL      56             Héctor Suárez

5° TALENTO DIVINO     56             Sergio Barrionuevo

6° FUMIKOMI              56             Pablo Alarcón

7° SEGUILA A FULL     57             José Vizcarra

8° BUENOS MUCHACHOS             54             Kevin Olivera

U° ISLAND OF LUCK     54             Carlos Schultheis

Entrenador: César Assad

Caballeriza: Don Valiente

El ganador es hijo de: Touareg - Shy Vengativa

Tiempo: 1’29”4/5

Ganada por: 6 cuerpos y 1 cuerpo

TERCERA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “TITA MERELLO”

1° WINNER ZENSATIONAL             56             Julián Bethencourt

2° NOBLE MANI          56             Facundo Morán

3° DON CHIPION          56             José Vizcarra 

4° ALTRUISMO            56             Sergio Barrionuevo

5° ELEGILO A EL         56             Héctor Suárez

U° THE COACH           56             Walter Marrades

Entrenador: Alexis Jaime

Caballeriza: El Pili

El ganador es hijo de: Zensational - La Spring

Tiempo: 1’13”2/5

Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 4 cuerpos

CUARTA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “ALICIA MOREAU DE JUSTO”

1° LA KEYNESIANA      54             José Vizcarra

2° GUAJIRU                56             Sergio Barrionuevo

3° MARE BRAVIO        56             Roberto Robledo

4° MIEL ESCONDIDA    54             Francisco Brito

5° APOSTOLICO FRANK                56             Cristian Caram

6° HIGH SONG             56             Lucas González

7° VALID SAM             56             Pablo Alarcón

8° CRISETTE               56             Benjamín Ossan

9° PENKY SEA             56             Carlos Schultheis

10° PICANTE SOY        56             Héctor Suárez

U° CENTELLA BIG PRIZE               56             Walter Figueroa

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Rubio´s

La ganadora es hija de: Lagrimon Key - La Tremoille

Tiempo: 46”2/5

Ganada por: 2 cuerpos y cabeza

QUINTA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “AZUCENA VILLAFLOR”

1° TRUMAN CAPOTE    55             Facundo Navarro

2° ROBERT HIT           55             Roberto Robledo

3° NURBURGRING       55             Héctor Suárez

4° ASPERO 55             Francisco Brito

5° AIRE Y MAR           55             Sergio Barrionuevo

6° TORO MATA           55             Marcos Navarro

7° PNEURUS               55             Pablo Alarcón

8° PUERTO MAGNO     55             Rubén Camos

9° MAR ARGENTINO    55             Walter Figueroa

U° HIPNOTICA ORPEN   53             José Vizcarra

Entrenador: Francisco Jiménez

Caballeriza: María Isabel

El ganador es hijo de: Nicholas - Golightly

Tiempo: 46”3/5

Ganada por: 1/2 pescuezo y 3/4 cuerpos

SEXTA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “JULIETA LANTERI”

1° WIND VISION           54             Francisco Brito

2° GLORIOSO IRENEO   54             Benjamín Ossan

3° MASTER ROBERTS TOP            54             Julián Bethencourt

4° RADIO WAVES         54             José  Vizcarra

5° NORTEÑO FOR SALE                54             Pablo Alarcón

U° CANDY GATO         54             Cristian Caram

Entrenador: Julio David Seme

Caballeriza: C.R.K.

El ganador es hijo de: Univision - Distinguida

Tiempo: 1’13”2/5

Ganada por: 8 cuerpos y 1/2 cabeza

SÉPTIMA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “LOLA MORA”

1° FRENCH LOVER       53             Sergio Barrionuevo

2° PIU RIMOUT            53             Héctor Suárez

3° LANDSLIDE RISK      53             Walter Figueroa

4° CURIOSO MILITAR   53             Lautaro Ponce

5° DOMNA 55             José Vizcarra

6° EUFEMIO                55             Facundo Morán 

7° CASHISKING            53             Francisco Brito

U° FURIOSO LIFE         53             Pablo Alarcón

Entrenador: Sergio Nieva

Caballeriza: La Ilusión de Guada

El ganador es hijo de: Treasure Beach - French Filly

Tiempo: 1’20”3/5

Ganada por: 7 cuerpos y 4 cuerpos

OCTAVA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “JUANA AZURDUY”

1° GRIMALDO             56             José Vizcarra

2° FULGENTE              56             Sergio Barrionuevo

2° ECO VENTURA        56             Julián Bethencourt

4° TALENTO EMBRUJADO             56             Pablo Alarcón

U° DIVINO TESORO       56             Lautaro Ponce

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Rubio´s

El ganador es hijo de: Puerto Escondido - Miss Grace

Tiempo: 1’15”2/5

Ganada por: 7 cuerpos y empate

NOVENA CARRERA

(1.500 metros)

ESPECIAL “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

1° BEQUEPINGO          56             Sergio Barrionuevo

2° TRENDIC TOPIC       54             Facundo Navarro

3° SHOW GOES ON      57             Francisco Brito

4° SEEKING MONEY      55             Walter Marrades

U° BALMAR               53             Kevin Olivera

Entrenador: Sergio Nieva

Caballeriza: La Ilusión de Guada

El ganador es hijo de: Cityscape - Poetisa

Tiempo: 1’32”1/5

Ganada por: 10 cuerpos y 4 cuerpos

DÉCIMA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “CECILIA GRIERSON”

1° GOOGLER               54             José Vizcarra

2° EURO SPRING         54             Kevin Olivera

3° EVROS TAMA          54             Rubén Camos

4° LORD LANCELOT     56             Sergio Barrionuevo

5° DUPLEXER              56             Héctor Suárez

U° STEP TO GLORY      54             Francisco Brito

Entrenador: Roberto Medina

Caballeriza: Coco Jerez

El ganador es hijo de: Galan De Cine - Sweet Hill

Tiempo: 1’27”1/5

Ganada por: 15 cuerpos y 3/4 cuerpos

