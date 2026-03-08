Iliana Calabró celebró el alta médica de su mamá con un especial video: "Sus oraciones le han llegado"

Coca Calabró recibió el alta médica tras estar internada en terapia más de una semana e Iliana Calabró lo celebró con un especial video.
A través de su cuenta de Instagram, la actriz agradeció por las muesstras de cariño hacia su madre en un momento complejo de salud y expresó: "Celebrando la vuelta a casa".
"Gracias por tanto cariño recibido. Tanta buena energía y sus oraciones le han llegado. Coca esta en casa repuesta y feliz", agregó.
"Gracias a los profesionales de la salud del @sanatoriotrinidad y su personal por velar por ella y al amor de la familia y los amigos que nos acompañaron en días tan difíciles", concluyó.
En el clip se la puede ver a Iliana Calabró cantando junto a Coca La felicidad, de Palito Ortega, mientras ambas se miran cómplices.
¿Qué le pasó a Coca Calabró?
Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró, estuvo internada en terapia y se conocieron los detalles.
Nico Peralta dio la información en SQP (América TV) el 26 de febrero y contó que Coca estaba hospitalizada desde hacía una semana y media.
"Esta internada en terapia y el problema viene de antes. Coca tiene 87 años. Esto arrancó en noviembre, cuando empezó a sentir una inflamación en la panza. La internaron, vieron que era una obstrucción intestinal, le hicieron estudios y salió", introdujo.
Luego, Iliana Calabró viajó a Brasil por el nacimiento de su nieto y la salud de su madre empeoró: "Su pareja la llamó para decirle que Coca no aguantaba más el dolor".
"Firmaron la autorización para internarla y el pronóstico era el peor, le dijeron que la obstrucción intestinal era muy grande y después descubrieron que todo tenía que ver una periocarditis, una inflamación de lo que recubre al corazón", describió el periodista.
"Una vez que lograron estabilizarla le hicieron una punción y está esperando el resultado, por eso no le dan el alta. El miedo es que se agarre una infección intrahospitalaria", agregó.
Yanina Latorre, por su parte, se comunicó con Marina Calabró para conocer más detalles sobre la salud de su madre: "Me dijo que venía con dolores y desmayos. Ahora está estabilizada y mucho mejor, podrida de estar internada".