Úbeda repetiría el "11" para enfrentar a San Lorenzo

Durante la práctica de fútbol realizada el domingo por la mañana en la Bombonera, Ubeda probó un equipo que coincide con la formación que se impuso ante Lanús. Si no surgen inconvenientes físicos en los entrenamientos previos al partido, Boca formaría con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; mientras que Tomás Aranda, Adam Bareiro y Miguel Merentiel integrarían el ataque.