Secciones
DeportesFútbol

Úbeda repetiría el "11" para enfrentar a San Lorenzo

El "Xeneize" ajusta los últimos detalles para el clásico ante el "Ciclón" y todo indica que veríamos desde el arranque al mismo equipo que viene de vencer a Lanús.

SIN VARIANTES. Claudio Úbeda seguiría la vieja regla del fútbol que reza equipo que gana no se toca. SIN VARIANTES. Claudio Úbeda seguiría la vieja regla del fútbol que reza "equipo que gana no se toca".
Hace 1 Hs

Boca continúa con su preparación para el clásico frente a San Lorenzo, que se jugará el miércoles, desde las 19.45, en la Bombonera. Tras el triunfo conseguido ante Lanús en la última presentación, el equipo dirigido por Claudio Ubeda atraviesa una semana de trabajo más extensa de lo habitual y todo indica que el entrenador mantendría la base del equipo.

El parate del fútbol argentino le dio al “Xeneize” algunos días extra para ajustar detalles y recuperar energías. En ese contexto, la principal novedad pasa por la posibilidad de que Boca repita el mismo “11” que viene de ganar en “La Fortaleza”.

Durante la práctica de fútbol realizada el domingo por la mañana en la Bombonera, Ubeda probó un equipo que coincide con la formación que se impuso ante Lanús. Si no surgen inconvenientes físicos en los entrenamientos previos al partido, Boca formaría con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; mientras que Tomás Aranda, Adam Bareiro y Miguel Merentiel integrarían el ataque.

Uno de los aspectos que dejó conforme al entrenador fue el rendimiento ofensivo del equipo en el último encuentro. La presencia de Aranda en la delantera le aportó mayor movilidad al ataque y permitió que Boca generara más situaciones de peligro que en partidos anteriores.

Además, el mediocampo parece haber encontrado una combinación equilibrada con la presencia de Paredes como eje del juego, acompañado por Ascacíbar y Delgado, quienes aportan intensidad y recuperación.

En defensa, la última modificación importante fue el ingreso de Marcelo Weigandt en el lateral derecho en reemplazo de Juan Barinaga, una variante que se mantuvo en las últimas presentaciones y que le dio mayor estabilidad al fondo.

De todas maneras, el entrenador todavía tendrá dos prácticas más antes del clásico para terminar de definir el equipo.

Los entrenamientos de mañana y el martes serán claves para confirmar si Boca mantiene el mismo “11” que viene de ganar o si Ubeda decide introducir alguna variante de último momento en el equipo.


Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético San LorenzoClaudio ÚbedaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias
1

Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Los riesgos de decir no a un narcisista
2

Los riesgos de decir no a un narcisista

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia
3

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP
4

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

Investigar en balde
5

Investigar en balde

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables
6

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables

Más Noticias
La historia de superación de Francisco Robinson, el 9 de San Martín que sueña con debutar en Primera

La historia de superación de Francisco Robinson, el "9" de San Martín que sueña con debutar en Primera

El primer desafío de Falcioni en Atlético Tucumán: cómo reorganizará el ataque ante Aldosivi

El primer desafío de Falcioni en Atlético Tucumán: cómo reorganizará el ataque ante Aldosivi

Carolina García: la delegada que hace brillar al Monumental y lidera a sus compañeros

Carolina García: la delegada que hace brillar al Monumental y lidera a sus compañeros

Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

¿Cuál fue la primera reacción de Briatore luego del GP de Australia y la sanción de Colapinto?

¿Cuál fue la primera reacción de Briatore luego del GP de Australia y la sanción de Colapinto?

El error de un mecánico de Alpine en la largada que condicionó la carrera de Colapinto en Melbourne

El error de un mecánico de Alpine en la largada que condicionó la carrera de Colapinto en Melbourne

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Comentarios