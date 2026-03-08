Úbeda repetiría el "11" para enfrentar a San Lorenzo

Boca continúa con su preparación para el clásico frente a San Lorenzo, que se jugará el miércoles, desde las 19.45, en la Bombonera. Tras el triunfo conseguido ante Lanús en la última presentación, el equipo dirigido por Claudio Ubeda atraviesa una semana de trabajo más extensa de lo habitual y todo indica que el entrenador mantendría la base del equipo.
El parate del fútbol argentino le dio al “Xeneize” algunos días extra para ajustar detalles y recuperar energías. En ese contexto, la principal novedad pasa por la posibilidad de que Boca repita el mismo “11” que viene de ganar en “La Fortaleza”.
Durante la práctica de fútbol realizada el domingo por la mañana en la Bombonera, Ubeda probó un equipo que coincide con la formación que se impuso ante Lanús. Si no surgen inconvenientes físicos en los entrenamientos previos al partido, Boca formaría con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; mientras que Tomás Aranda, Adam Bareiro y Miguel Merentiel integrarían el ataque.
Uno de los aspectos que dejó conforme al entrenador fue el rendimiento ofensivo del equipo en el último encuentro. La presencia de Aranda en la delantera le aportó mayor movilidad al ataque y permitió que Boca generara más situaciones de peligro que en partidos anteriores.
Tomas Aranda vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza pic.twitter.com/Bt2OTqNNWD— ARG ARCHIVO (@ArgArchivo) February 28, 2026
Además, el mediocampo parece haber encontrado una combinación equilibrada con la presencia de Paredes como eje del juego, acompañado por Ascacíbar y Delgado, quienes aportan intensidad y recuperación.
En defensa, la última modificación importante fue el ingreso de Marcelo Weigandt en el lateral derecho en reemplazo de Juan Barinaga, una variante que se mantuvo en las últimas presentaciones y que le dio mayor estabilidad al fondo.
De todas maneras, el entrenador todavía tendrá dos prácticas más antes del clásico para terminar de definir el equipo.
Los entrenamientos de mañana y el martes serán claves para confirmar si Boca mantiene el mismo “11” que viene de ganar o si Ubeda decide introducir alguna variante de último momento en el equipo.