De la selección paraguaya a una causa por narcotráfico: la caída de un exarquero de la "Albirroja"

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la manera en que el exarquero utilizaba su pasado como futbolista profesional. De acuerdo con la investigación, Centurión aprovechaba su reconocimiento deportivo para generar confianza en los negocios e incluso asistía a reuniones con camisetas de la selección paraguaya o recuerdos de su carrera.