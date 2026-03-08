De la selección paraguaya a una causa por narcotráfico: la caída de un exarquero de la "Albirroja"
Víctor Centurión, exfutbolista que integró el plantel de Olimpia finalista de la Copa Libertadores 2013 y defendió a la "Albirroja", fue arrestado en Paraguay acusado de integrar una red vinculada al poderoso narco uruguayo Sebastián Marset.
El exarquero paraguayo Víctor Centurión, de 39 años, fue detenido en Paraguay acusado de formar parte de una organización internacional dedicada al narcotráfico. El exfutbolista, que supo vestir la camiseta de la selección paraguaya y disputar la Copa Libertadores, quedó involucrado en una investigación vinculada al prófugo uruguayo Sebastián Marset.
El caso salió a la luz en el marco del operativo “Nexus II”, una investigación que busca desarticular una red dedicada al traslado de cocaína desde Paraguay hacia Brasil y otros destinos de la región.
Según la Fiscalía, Centurión cumplía un rol logístico dentro de la organización. Se lo acusa de facilitar contactos y recursos para el transporte de droga, además de coordinar vuelos clandestinos y supervisar pistas de aterrizaje utilizadas para enviar cargamentos.
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la manera en que el exarquero utilizaba su pasado como futbolista profesional. De acuerdo con la investigación, Centurión aprovechaba su reconocimiento deportivo para generar confianza en los negocios e incluso asistía a reuniones con camisetas de la selección paraguaya o recuerdos de su carrera.
Tras permanecer prófugo durante algunos días, el exfutbolista decidió presentarse voluntariamente ante la Fiscalía de Asunción, donde quedó detenido mientras avanza el proceso judicial.
Centurión tuvo una extensa carrera en el fútbol paraguayo. Se formó en Sportivo Iteño y pasó por clubes como Libertad, Sol de América y Tacuary. En 2011 jugó en el Deportivo Cali de Colombia y luego regresó a Paraguay para sumarse a Olimpia.
Con el club de Asunción integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2013 y también llegó a ser convocado a la selección paraguaya durante procesos de Eliminatorias.
Sus últimos años como profesional los transitó en equipos como Sportivo Luqueño, Guaraní y Rubio Ñu, antes de alejarse definitivamente del fútbol. Ahora su nombre aparece en una causa judicial que investiga a una de las redes de narcotráfico más importantes de la región.