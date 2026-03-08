La historia de superación de Francisco Robinson, el "9" de San Martín que sueña con debutar en Primera

No obstante, detrás de su presente futbolístico también hay una historia personal atravesada por momentos difíciles. Robinson perdió a dos personas fundamentales en su vida: su abuelo y su padre. El primero fue quien lo llevó por primera vez a una cancha y lo acompañó en los inicios. “Mi abuelo fue el que me empezó a llevar a jugar a la pelota desde chico. Falleció hace tres años”, recordó. La pérdida de su padre había llegado antes, en 2019, producto de un accidente de tránsito. “Fue un golpe muy dus fundamentales en su vida: su abuelo y su padre. El primero fue quien lo llevó por primera vez a una cancha y lo acompañó en los inicios. “Mi abuelo fue el que me empezó a llevar a jugarro para toda la familia”, contó. En medio de ese dolor, el fútbol apareció como un refugio. “El fútbol es lo que me gusta. Me pone muy contento estar en una cancha y disfrutar lo que hago. Esa fue la razón para seguir”.