Cartas de lectores: La jungla de Muñecas al 1.100

Es un terreno baldío situado en calle Ildefonso de las Muñecas al 1100; sus dueños no se hacen responsables de su limpieza. “La jungla” atropella sin piedad de los vecinos linderos, incluso hasta el frente de la vereda. La última vez que limpiaron fue el 10 de mayo pasado y ya está terminando el verano; nos aguantamos la invasión de mosquitos y todas las alimañas que puedan existir en semejante monte (roedores, sapos, reptiles e insectos variados). La fauna es bien completo y variada. Los vecinos y hasta el mismo baldío piden a gritos desesperados una limpieza profunda. También es variada la flora (tártagos y sus semillas que parecen misiles, enredaderas y árboles de mora). Los vecinos pedimos por favor que vengan a desmalezar; ya pasaron nueve meses. Esto parece un parto. Esa gente nunca viene por sí sola, siempre hay que hacer reiterados llamados para ubicarlos. Que algún ente municipal o el defensor de pueblo intervengan.