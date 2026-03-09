Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: La evolución del cine en Tucumán
Hace 6 Hs

El año 1908 fue un momento clave en la historia cultural de Tucumán, ya que marcó el comienzo de una nueva era en la provincia, la era del cine mudo. La llegada de los primeros cines causó un gran impacto en la sociedad de la época. Me imagino la emoción de la gente cuando se enteró de que se iban a proyectar películas en un lugar especial, con una pantalla grande y música en vivo. Los primeros cines se convirtieron en un lugar de encuentro para la sociedad tucumana. Pero la magia no se detuvo ahí. En la década de 1920, el cine mudo comenzó a dar paso al cine sonoro. La gente se asombró al escuchar las voces y los sonidos de la pantalla y el cine se convirtió en un espectáculo aún más emocionante. Cambió la forma en que la gente se entretenía y se informaba. Las películas sonoras ofrecían una experiencia más inmersiva y realista, lo que ayudó a aplicar la visión de la gente y a inspirar nuevos intereses. El cine se convirtió en una herramienta para la educación y la difusión de ideas y jugó un papel importante en la formación de la identidad cultural de Tucumán.

Rodolfo Ruarte

Las Heras 516 S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?
1

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates
2

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse
3

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo
4

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire
5

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas
6

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas

Más Noticias
Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

El pragmatismo al poder

El pragmatismo al poder

Al mal tiempo: la esquina de Casal y el río de Heráclito

Al mal tiempo: la esquina de Casal y el río de Heráclito

Los riesgos de decir no a un narcisista

Los riesgos de decir no a un narcisista

Investigar en balde

Investigar en balde

Comentarios