La crisis de circulación en el cruce de rutas 306 y 9

Es de destacar que se trata del principal acceso por vía automovilística a la capital tucumana. Por la ruta 9, que se encuentra en pésimo estado, ingresan en temporada de vacaciones la mayoría de los visitantes desde el sur del país; y por la ruta 306 ingresan vehículos del este tucumano, desde San Andrés hasta Leales. En un extenso informe vial de 2020, con miras a resolver los graves problemas que se generan en el sector de la ruta 9 entre la ruta 302 al este y la avenida de circunvalación (ruta 38) se señala que la interconexión entre las rutas provinciales y nacional no están adecuadamente resueltas en términos de diseño vial, lo cual contribuye a problemas de tránsito y conectividad y tiene una fuerte incidencia en la tasa de accidentes de la provincia. La ruta 9 es demasiado angosta -una única calzada de 7,30 m de ancho con un carril en cada sentido de circulación- lo cual limita seriamente su capacidad de carga y generan problemas de congestión y accidentes, así como se condiciona el movimiento de tránsito pesado que moviliza cargas que se desplazan de la provincia al resto del país. En esta zona está el congelado proyecto de mejora de la ruta hacia Termas de Río Hondo.