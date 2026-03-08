Qué declaró la mujer que apuñaló a un hombre tras encontrarlo masturbándose frente a sus hijos

Una mujer de 28 años fue detenida tras apuñalar a un hombre de 68 años en Tolosa, La Plata, luego de denunciar que lo encontró masturbándose delante de sus hijos. La imputada, Magalí Daniela Ojeda, declaró ante la fiscal Cecilia Corfield que actuó “por instinto maternal y para evitar un posible abuso”, y la fiscal decidió liberarla bajo una restricción de acercamiento, manteniendo la imputación por homicidio en grado de tentativa.