Qué declaró la mujer que apuñaló a un hombre tras encontrarlo masturbándose frente a sus hijos

Una mujer de 28 años fue detenida tras apuñalar a un hombre de 68 años en Tolosa, La Plata, luego de denunciar que lo encontró masturbándose delante de sus hijos. La imputada, Magalí Daniela Ojeda, declaró ante la fiscal Cecilia Corfield que actuó “por instinto maternal y para evitar un posible abuso”, y la fiscal decidió liberarla bajo una restricción de acercamiento, manteniendo la imputación por homicidio en grado de tentativa.
Hechos y arresto
La agresión ocurrió el viernes en una casa de la calle 523, entre 18 y 19, Tolosa. Un llamado al 911 dio alerta por un hombre herido en la vía pública. La víctima, Genaro Benjamín Díaz (68), recibió atención médica en el Hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado con varias heridas de arma blanca en el pecho, el cuello y la cara.
Versión de la imputada
Según la declaración de Ojeda ante la fiscal Cecilia Corfield, el ataque se produjo después de que Díaz, a quien le alquilaba una habitación desde hacía pocos días, se expusiera de forma obscena frente a sus dos hijos, de 9 y 7 años. En su relato, Ojeda indicó que actuó “por instinto maternal y para evitar un posible abuso”.
Situación procesal y medidas cautelares
La fiscalía determinó que la mujer había intervenido para defender a sus hijos y evitar un mal mayor, por lo que no solicitó su detención. Ojeda quedó liberada, pero continúa procesada y con una restricción de acercamiento hacia Díaz y su familia. La causa se tramita en la Unidad Fiscal 15 (UFI N°15).
Situación de la víctima y desarrollo de la investigación
El caso sigue en investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. Díaz continúa internado y con pronóstico reservado. En paralelo, la defensa de Ojeda —a cargo de los abogados Juan Manuel Fontana e Isidro Dignian— anunció que solicitará el sobreseimiento de la causa, sosteniendo que la mujer actuó para preservar la vida de sus hijos.
Contexto y próximos pasos
La investigación se centra en las circunstancias previas a la puñalada y en la verificación de la versión de Ojeda. Se mantiene la orden de restricción contra Díaz y su familia, en tanto la fiscalía continúa recopilando pruebas para confirmar o refutar la versión initial de los hechos.