El Reino Unido desplazó a Argentina como quinto destino de exportaciones uruguayas en febrero

Los productos más exportados fueron la colza y la carinata, con colocaciones por U$S43 millones. No obstante, pese al crecimiento general, se observó una caída del 44% en las exportaciones de arroz, que pasaron de 5 millones de dólares en febrero de 2025 a U$S3 millones este año, consignó el diario "Ámbito".