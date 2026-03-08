El Reino Unido desplazó a Argentina como quinto destino de exportaciones uruguayas en febrero

Según el último Informe Mensual de Comercio Exterior de Uruguay XXI, el Reino Unido desplazó a Argentina como el quinto destino de las exportaciones uruguayas en febrero, una posición que habitualmente ocupaba el país vecino. Las ventas superaron los U$S50 millones y registraron un incremento interanual del 22%.
Los productos más exportados fueron la colza y la carinata, con colocaciones por U$S43 millones. No obstante, pese al crecimiento general, se observó una caída del 44% en las exportaciones de arroz, que pasaron de 5 millones de dólares en febrero de 2025 a U$S3 millones este año, consignó el diario "Ámbito".
Entre los productos de menor participación se destacaron las ventas de carne bovina, que alcanzaron los U$S2 millones y marcaron un aumento interanual del 19%, y las exportaciones de vehículos, que generaron ingresos por U$S1 millón.
En el ranking de destinos de exportación de febrero, China volvió a ubicarse en el primer lugar con colocaciones por U$S317 millones, aunque con un leve aumento interanual del 1%. Los principales productos enviados a ese mercado fueron carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos, lana y tejidos, además de madera y sus derivados.
Brasil ocupó el segundo puesto con compras por U$S308 millones, lo que implicó una disminución interanual del 5%, atribuida principalmente a la caída en las exportaciones de productos lácteos.
La Unión Europea se ubicó en el tercer lugar con un total de U$S290 millones, cifra que representó un aumento del 12% en comparación con febrero del año pasado. La celulosa lideró las exportaciones hacia ese bloque, seguida por carne vacuna, arroz, madera y productos de madera, y subproductos cárnicos.
En cuarto lugar se posicionó Estados Unidos, con colocaciones por U$S232 millones y un crecimiento interanual del 6%. Las principales exportaciones hacia ese destino fueron carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos y madera, junto con sus productos derivados.