Tuvo un paso por Villarreal de España y se sumó como "profe" del femenino en San Martín

Cada 8 de marzo invita a reflexionar sobre los espacios que las mujeres fueron conquistando dentro del deporte. El fútbol, históricamente dominado por hombres, también comenzó a transformarse gracias al trabajo de jugadoras, entrenadoras y profesionales que acompañan el crecimiento del fútbol femenino. En San Martín, ese proceso también se sostiene en la tarea de quienes trabajan en la formación y el desarrollo de las futbolistas. Una de ellas es Juliana María Pérez Luaces, preparadora física y coordinadora del plantel femenino, que además sumó una experiencia internacional trabajando con el fútbol femenino del Villarreal de España.