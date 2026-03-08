Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“Siempre me gustó el fútbol”: es mediocampista y se inició en el deporte por un ex futbolista de San Martín

Sofía Juárez es hija de Juan Carlos "Quebracho" Juárez y creció acompañándolo a la cancha.

Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 22 Hs

Cada 8 de marzo también es una oportunidad para mirar cómo el deporte fue cambiando sus propias reglas. El Día Internacional de la Mujer recuerda las luchas que permitieron que muchas mujeres encontraran un lugar dentro de ámbitos históricamente dominados por hombres. En el fútbol, ese proceso también se vive dentro de los clubes. En San Martín, una de esas historias es la de Sofía Juárez, mediocampista del plantel femenino que encontró en el club no solo un espacio para jugar, sino también un vínculo familiar que atraviesa generaciones.

La relación de Juárez con la pelota comenzó desde muy chica, acompañando a su padre a la cancha. Juan Carlos “Quebracho” Juárez fue futbolista del club y uno de los protagonistas de un recordado triunfo en el clásico tucumano. Crecer cerca de ese mundo marcó su propio camino dentro del deporte. “Siempre me gustó jugar al fútbol. Gracias a mi papá empecé en San Martín y hoy sigo jugando en el club”, contó.

El acompañamiento familiar fue clave para sostener ese recorrido dentro del fútbol femenino. A diferencia de otras experiencias donde todavía aparecen prejuicios, Juárez asegura que en su caso siempre encontró respaldo en su entorno más cercano. “Nunca sentí que tenía que demostrar más por ser mujer. Siempre tuve el apoyo de mi familia y eso fue muy importante”, explicó.

Con el paso del tiempo también pudo ver cómo el fútbol femenino empezó a ganar un lugar distinto dentro del deporte. Las miradas comenzaron a cambiar y el crecimiento del fútbol femenino se hizo cada vez más visible, tanto en el club como a nivel nacional.

Un sueño que también es colectivo

Más allá de su historia personal, Juárez imagina un futuro distinto para el fútbol femenino en la provincia. “Antes había muchos comentarios de que el fútbol era solo para hombres. Hoy el fútbol femenino creció y se lo empieza a mirar de otra manera”, afirmó. Para ella, el desafío ahora pasa por continuar ese proceso para que cada vez más chicas puedan encontrar en el fútbol un espacio para desarrollarse.

