“Siempre me gustó el fútbol”: es mediocampista y se inició en el deporte por un ex futbolista de San Martín

Cada 8 de marzo también es una oportunidad para mirar cómo el deporte fue cambiando sus propias reglas. El Día Internacional de la Mujer recuerda las luchas que permitieron que muchas mujeres encontraran un lugar dentro de ámbitos históricamente dominados por hombres. En el fútbol, ese proceso también se vive dentro de los clubes. En San Martín, una de esas historias es la de Sofía Juárez, mediocampista del plantel femenino que encontró en el club no solo un espacio para jugar, sino también un vínculo familiar que atraviesa generaciones.