“Mis compañeros me invitan a jugar”: la historia de la policía que trabaja en el equipo femenino de San Martín

El desarrollo del fútbol femenino en San Martín no solo depende de las jugadoras que salen a la cancha cada fin de semana. Detrás del crecimiento del plantel también hay historias de quienes trabajan desde otros roles para acompañar ese proceso. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el recorrido de María del Pilar González refleja cómo el deporte puede convivir con otras vocaciones y convertirse en un espacio de construcción personal y profesional.