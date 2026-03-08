“No quiero ir a hockey, quiero jugar al fútbol”: así comenzó la historia de Iara Conde en San Martín

Desde aquel día, el fútbol pasó a ocupar un lugar central en su vida. Iara llegó junto a un grupo de amigas, aunque con el paso del tiempo fue la única que continuó dentro de la disciplina. El acompañamiento familiar fue fundamental para sostener ese camino, incluso cuando todavía existían prejuicios sobre el fútbol femenino. “Mi papá me apoyó desde el primer momento. El problema era mi mamá, que lo veía como un deporte para varones. Pero después entendió que era lo que yo quería y terminó siendo mi fan número uno”, contó.