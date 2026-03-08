“Vivimos mucha lucha y sacrificio”: Villagra y el crecimiento del fútbol femenino en San Martín

Cada 8 de marzo el deporte también se detiene a mirar su propia historia. El Día Internacional de la Mujer no es simplemente una fecha simbólica, sino un recordatorio de las luchas que muchas mujeres debieron atravesar para ocupar espacios que durante décadas parecían reservados para los hombres. En San Martín, el crecimiento del fútbol femenino tiene nombres propios y uno de los más representativos es el de María Soledad Miranda Villagra, actual coordinadora general del área y entrenadora de arqueras.