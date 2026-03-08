Daiana Valle: "El fútbol femenino de Atlético Tucumán ya pide una categoría de AFA"

Más allá de la Liga Tucumana

"Siento que ganar la Liga local todos los años es un objetivo que ya se cumplió. También competimos en la Copa Federal, pero es un torneo corto. Lo que nos falta es esa categoría profesional para que el crecimiento sea definitivo", insiste Diana, quien divide sus horas entre el club y la docencia. "Soy profesora de Educación Física, así que mi vida es correr de la escuela al club. Es mucho esfuerzo, pero lo hacemos por el crecimiento de las chicas", concluye.