¿Cómo funciona el nuevo formato de clasificación de la Fórmula 1 en 2026?

La Fórmula 1 pondrá en marcha en 2026 un nuevo formato de clasificación. El cambio no altera la estructura tradicional de tres segmentos, pero sí modifica el sistema de eliminaciones y la duración de una de las sesiones.
La razón es simple: la grilla tendrá más autos. Con el ingreso de Cadillac como nuevo equipo, el campeonato pasará a contar con 22 monoplazas, lo que obligó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a ajustar el reglamento para evitar problemas de tráfico en pista.
Cómo funcionará la qualy en 2026
El esquema seguirá dividido en Q1, Q2 y Q3, aunque ahora se eliminarán seis pilotos por tanda.
- En la Q1, que durará 18 minutos, participarán los 22 autos y los seis más lentos quedarán fuera. De esa manera, 16 pilotos avanzarán a la Q2.
- La Q2 tendrá una duración de 15 minutos y nuevamente quedarán eliminados seis competidores. Así se definirá el grupo de 10 pilotos que pelearán por la pole position.
- La definición seguirá siendo en la Q3, que mantendrá el clásico Top 10 shootout, aunque con un pequeño cambio y es que la sesión durará 13 minutos en lugar de 12.
Por qué se extendió la Q3
Según explicó la FIA, el minuto extra busca darle más margen a los pilotos para completar sus intentos de vuelta rápida.
En varias clasificaciones recientes hubo casos en los que algunos competidores no lograban iniciar su último giro por el tráfico en pista o por los tiempos de salida de boxes. Con más autos en el campeonato, ese problema podía acentuarse.
Para compensar ese minuto adicional, el intervalo entre la Q2 y la Q3 se reducirá de ocho a siete minutos, por lo que la duración total de la clasificación prácticamente no cambia.
Con este ajuste, la Fórmula 1 busca mantener el formato clásico de la qualy, pero adaptarlo a una grilla más grande en la nueva era del campeonato.