Condenaron a prisión perpetua al hombre que degolló a su ex pareja en el predio del Mercofrut

Femicidio en el Mercofrut

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 30 de abril de 2025, entre las 5.30 y las 6 aproximadamente, Leal se dirigía caminando -como lo hacía habitualmente desde su domicilio- hacia su trabajo en un bar ubicado en el Mercofrut. En esas circunstancias, fue abordada en inmediaciones del predio, en un descampado situado a las afueras del ala oeste del galpón de una empresa mayorista, por su ex pareja, Jerez.