Condenaron a prisión perpetua al hombre que degolló a su ex pareja en el predio del Mercofrut

Jerez reconoció su responsabilidad en el hecho y aseguró ante el juez que estaba “totalmente arrepentido”.

Hace 1 Hs

Carlos Álvaro Jerez fue condenado a prisión perpetua por el crimen de su ex pareja, María Verónica Leal, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el predio del Mercofrut, en San Miguel de Tucumán.

Este viernes se llevó a cabo una audiencia en la que se trató un acuerdo de juicio abreviado firmado entre la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por el fiscal Carlos Sale, el imputado y su defensa técnica. Durante la jornada, la auxiliar de fiscal Luz Becerra fue la encargada de exponer en su totalidad los términos del convenio ante el tribunal.

Según lo precisado por la representante del MPF, las partes acordaron imponer a Jerez la pena de prisión perpetua, al ser considerado autor material y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido contra su ex pareja y mediar violencia de género.

Al ser consultado por el magistrado interviniente, el acusado reconoció su responsabilidad en el hecho. “Estoy totalmente arrepentido de lo que hice. Pido perdón”, manifestó.

En su exposición, Becerra señaló que la víctima y el acusado habían mantenido una relación de pareja durante 16 años y tenían una hija en común de siete años. Asimismo, indicó que, si bien convivían en el mismo domicilio, se encontraban separados de hecho desde hacía un tiempo y dormían en habitaciones distintas. La investigadora también remarcó que en la causa se encontraba acreditado el contexto de violencia de género que precedió al crimen.

El acuerdo contó con la adhesión de la querella. En ese sentido, el hermano de la víctima expresó: “Muchas gracias al Ministerio Fiscal por acompañar a la familia”. Finalmente, el juez interviniente resolvió declarar admisible el acuerdo pleno de juicio abreviado y, en consecuencia, homologarlo, ordenando el inmediato traslado del condenado a una unidad del Servicio Penitenciario.

Femicidio en el Mercofrut

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 30 de abril de 2025, entre las 5.30 y las 6 aproximadamente, Leal se dirigía caminando -como lo hacía habitualmente desde su domicilio- hacia su trabajo en un bar ubicado en el Mercofrut. En esas circunstancias, fue abordada en inmediaciones del predio, en un descampado situado a las afueras del ala oeste del galpón de una empresa mayorista, por su ex pareja, Jerez.

El acusado, con claras intenciones de causarle la muerte, la golpeó reiteradamente en la cabeza y luego, utilizando un elemento cortante con filo discontinuo, le provocó múltiples heridas en el cuello que derivaron en su fallecimiento.

La pareja se encontraba separada desde hacía aproximadamente dos meses y la víctima lo había denunciado días antes por malos tratos y hechos de violencia.

