Cartas de lectores: Como un “barrabrava”

Es tan difícil calificar con lo que uno piensa, que entraríamos en la falta de respeto, no a la persona sino a la investidura que tiene y debe tener una persona que ejerce la primera magistratura del país. Con mis años de pertenencia política al centenario partido UCR permanecí azorado y perplejo por la actitud de una persona que parecía en determinados momentos, por su comportamiento, un barrabrava que no guardaba el decoro que tiene que tener a sus semejantes con el aplomo y templanza para dar cumplimiento con lo que estipula la Constitución de abrir todos los primeros de marzo el período de sesiones, dando cuenta de su gestión y de lo que propones hacer. He visto a través de los años a muchos presidentes dirigirse al pueblo argentino. Pero ahora que se dirija de tal manera con insultos y descalificaciones no se compadece en el rol que le corresponde. Ni Menem cayó en lo anteriormente dicho. Asistimos a un espectáculo denigrante para los argentinos. Lamentablemente soy pesimista en el futuro de las consecuencias que pudieren venir si no corrige las actitudes, porque esto no votó el pueblo.