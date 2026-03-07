Cartas de lectores: Emergencia, indiferencia y maltrato

Este miércoles, poco antes de las 20 hs iba pasando por el Hospital Padilla. Un hombre cayó desmayado en la vereda, a metros de la puerta de ingreso. La gente que estaba afuera empezó a avisar a la guardia (una mujer joven); al ver que no actuaba me acerqué a decirle que llame un médico. Con total indiferencia bajó las escaleras y miró hacia el hombre en el piso. Yo no podía creer tanta falta de humanidad. Le reclamé nuevamente y en ese momento salió un guardia de la empresa privada que estaba en el sector de ambulancias y comenzó a gritarme a mí y a un señor que también pedía que actuaran. Entre tantas cosas y gritando me dijo que lo atendiera yo. Me exhibía la credencial de manera desafiante y hasta mencionó un apellido vinculado con la empresa para la que trabaja. Una situación angustiante de la que muchos fueron testigos. ¿Hasta cuándo vamos a contribuir con nuestros impuestos a personas sin capacidad de acción y contención con actitudes patoteras como estas? Me pregunto si no había una sola persona empática y responsable que llamara al orden a este pésimo empleado con semejante desapego emocional. Vivimos tiempos de guerra. La guerra empieza cuando un ser humano pierde interés por otro ser humano. Es hora de tenerlo presente.