Cartas de lectores: Irán, de imperio a república islámica

Para comprender a Irán debemos sumergirnos en la historia de medio oriente y veremos que dicho territorio fue conocido como el Imperio Persa y fue gobernado por diferentes dinastías monárquicas, que utilizaban el término farsi “sah” o “sha” para sus emperadores. La última dinastía asumió en 1925, cuando un general del Ejército derroca, con el apoyo del Congreso, a la dinastía Kayar y asume el gobierno bajo el nombre de Reza Pahlavi. El nuevo “sha” y sus socios políticos deseaban impulsar la modernización del país, para lo cual contratan a ingenieros alemanes. En 1935, deciden cambiar el nombre de “Estado Imperial de Persia” por el “Estado Imperial de Irán”. Cuando estalla la segunda guerra mundial, Irán se declara neutral y, por no expulsar a los alemanes, termina invadido por Inglaterra y la Unión Soviética, que exigen la abdicación de Reza Pahlavi en 1941. En sus 16 años de gobierno Pahlavi fundó el Banco Central de Irán, organizó el registro civil y los ferrocarriles nacionales, mejoró el sistema vial, creó la primera universidad y las escuelas públicas mixtas, lo que fueron los primeros pasos hacia la emancipación de las mujeres. Al dimitir asumió su hijo Muhammad Reza Pahlavi, quien expulsa a los alemanes, y da años después da lugar a la llamada “revolución blanca” que incluyó reforma agraria, alfabetización, industrialización y promoción de libertades para las mujeres, acciones que fueron vistas por el pueblo y el clero chiita como una secularización occidentalizada del país. En paralelo se hace indiscutible el crecimiento económico del país basado en el petróleo. Sin embargo, para apuntalar las reformas y su poder, Muhammad Pahlavi utilizó estrategias represivas que conjugadas con la creciente desigualdad económica y social, la corrupción sistémica, la influencia extranjera y la marginación del clero chiita; fueron el caldo de cultivo para la Revolución Islámica encabezada por el clérigo Ruhollah Jomeini que termina con el derrocamiento del “sha” en 1979.