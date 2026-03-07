Adicciones y consumos problemáticos

En su opinión, el hecho de que haya habido un fuerte descenso en el consumo de marihuana y cocaína indica que han tenido efecto las campañas de los últimos tres años de concientización, lo que permite decir que hay en el amplio espectro de la juventud espacio para la reflexión y la conciencia social. Añadió que estos datos están en el Observatorio Argentino de Drogas y que se ha creado un centro de referencia en prevención de adicciones sin sustancias. Esto permite, por un lado, entender que las variables en salud mental siempre son dinámicas y que con estos números se puede saber a dónde dirigir la acciones; por otro lado, opina que se puede fortalecer campañas de prevención en entornos digitales.