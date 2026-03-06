Fabiana Cantilo terminó su festejo de cumpleaños 67 en la guardia médica

Fabiana Cantilo volvió a hacer gala de sus alocadas ocurrencias. Pero, a sus 67 años recién cumplidos, sorprendió y preocupó por igual que la guardia médica fuera el destino y cierre de uno de sus festejos. La cantante de "Mary Poppins y el deshollinador" preparó una fiesta con muchos invitados y hasta imitó a un therian, según pudo saber el diario Clarín. Aunque tuvo que ser trasladada a que la revisaran, ella misma se burló del desenlace de su propia fiesta.
Este martes 3 de marzo, "@fabitacontenta", como se hace llamar en Instagram, celebró el inicio de un nuevo ciclo. La celebración fue íntima, pero estuvo bien poblada. Aunque Cantilo efectivamente terminó en una guardia, estuvo rodeada de seres queridos en todo momento y la consulta por la que acudió al hospital terminó siendo solo un susto.
En la propia casa de la cantante, considerada la voz más importante del rock argentino, hubo un desfile de figuras de las artes nacionales. Entre sus invitados estuvieron Andrea Rincón, Gastón Pauls, la actriz Micaela Riera, que la interpretó en la serie sobre la vida de Fito Páez, y Gerardo Confalonieri. También estuvieron presentes su madre, Silvia Luro Pueyrredón, y el vecino de Cantilo, Charly, con quien comparte zona hace 13 años.
El accidente en el cumpleaños de Fabiana Cantilo
Risas van, risas vienen, el cumpleaños de Fabiana volvió a marcar uno de los hitos en la vida de una leyenda. La artista recibió no una sino dos tortas repletas de velas, una por cada año. Disruptiva y fiel a su estilo, se subió a la mesa para soplarlas al ritmo de las palmas que acompañaron al "Cumpleaños feliz".
Pero, por cuidar la mesa tal vez, decidió descalzarse para subir y, en cuanto puso un pie en el suelo, se cortó. Así fue como Cantilo debió ser trasladada a la guardia médica para terminar su noche, lo que no opacó el festejo previo.
Para cerrar el día, Cantilo publicó una historia con mucho humor desde la cuenta de Instagram de una de sus amigas. “No importa nada, me corté el pie”, dijo para la cámara simulando un llanto. “¿A dónde vamos?”, le preguntaron detrás de cámara. “¡A la put** guardia!”, respondió entre segura, enojada y exaltada.