Fabiana Cantilo terminó su festejo de cumpleaños 67 en la guardia médica

Pero el día, en general, tuvo un buen balance. Horas antes, Cantilo había publicado el tierno regalo que le había llegado de parte de Fito Páez. “¡Te amo con todo mi corazón! Feliz cumpleaños, reina de la música”, le escribió de puño y letra el compositor rosarino en una nota que acompañaba un ramo de flores. En Instagram, también le dedicó un saludo. “Tus canciones, tu voz, tus decisiones como artista y productora. La luz que emana tu ser. Todo eso es una fuerza que nos hace felices a muchos”, le dijo mediante historias el cantante.