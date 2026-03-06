Mel Gibson trabaja en “La Pasión de Cristo 2” y ya se confirmó el estreno para 2027

Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús en la película original, aseguró que la producción arruinó su carrera y que desde entonces sufrió constantes rechazos. Pero el mal trago no fue tan amargo, porque también dijo que no se arrepentía de haber aceptado el papel. Tampoco parece estar demasiado alejado de participar en las partes que siguen, porque Gibson ya le dio a conocer uno de los guiones en los que trabaja. Por eso, se puede considerar que Caviezel estará “adentro” para la secuela.