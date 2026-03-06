Mel Gibson trabaja en “La Pasión de Cristo 2” y ya se confirmó el estreno para 2027

El año pasado llegó una de las confirmaciones que más expectativas desató en el mundo del cine. Es que Mel Gibson confirmó en una entrevista que está trabajando no solo en una segunda, sino también en una tercera parte de la película “La Pasión de Cristo”. El estreno tiene una fecha pautada en el calendario hollywoodense y va tan en serio que ya tiene un sitio oficial y redes sociales verificadas.
En 2004, “La Pasión” logró recaudar U$S612 millones habiendo utilizado un presupuesto de tan solo U$S30 millones. Desde entonces se esperaba que Gibson retomara el trabajo. Además, fue una de las películas más controvertidas de la década, recibiendo tanto críticas como halagos de público y prensa especializada. En 2016 empezaron a hacerse públicas las primeras versiones de una continuación, cuando el escritor Randall Wallace confirmó que trabajaba en un guión con Gibson.
Qué se sabe de la segunda parte de “La Pasión de Cristo”
La secuela estará titulada bajo el nombre “La Pasión de Cristo: Resurrección” y se dividirá en dos partes. Wallace, que estudió religión y se especializó en la resurrección de Cristo, declaró en 2016 a “The Hollywood Reporter” que se había vuelto más y más difícil mantener el proyecto en secreto. “Siempre quise contar esa historia. ‘La Pasión’ es el comienzo y hay mucha más historia que contar”, aseguró.
Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús en la película original, aseguró que la producción arruinó su carrera y que desde entonces sufrió constantes rechazos. Pero el mal trago no fue tan amargo, porque también dijo que no se arrepentía de haber aceptado el papel. Tampoco parece estar demasiado alejado de participar en las partes que siguen, porque Gibson ya le dio a conocer uno de los guiones en los que trabaja. Por eso, se puede considerar que Caviezel estará “adentro” para la secuela.
Fecha de estreno de las secuelas de “La Pasión de Cristo”
En enero de 2025, la idea de la continuidad de la película volvió a latir con fuerza. En el podcast “The Joe Rogan Experience”, Mel Gibson volvió a dar información sobre su trabajo. Si la primera parte había hecho foco en las 12 horas de Jesús antes de su crucifixión, en las siguientes se tomarán partes de la resurrección hasta la muerte del último de los discípulos de Jesús.
“No va a ser fácil y requerirá mucha planificación”, se desafió a sí mismo Gibson, asumiendo la responsabilidad. Es que su idea es comenzar con la caída de los ángeles y trasladar al espectador a otra dimensión. El director describió su idea como casi perteneciente a la ciencia ficción. No seguirá un hilo temporal, sino que repasará eventos del pasado, el presente y el futuro.
Por último, en mayo de 2025 se activó la parte marketinera de la producción. Se creó una web que, de momento, muestra únicamente la división y las fechas de estreno de las películas que seguirán y una cuenta de Instagram con la misma información. “The Resurrection of the Christ - Part one”, saldrá a la luz en las pantallas el Viernes Santo del año próximo, 26 de marzo; la segunda, 40 días después, el Día de la Ascensión, el 6 de mayo. Además, en la red social, el perfil sigue solo a una cuenta: la de la compañía cinematográfica Lionsgate.