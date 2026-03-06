Con el tucumano Leandro Vildoza, Instituto se consagró en la Supercopa de la Liga Nacional de Básquet

Con este grito, Instituto alcanzó su quinta estrella desde que desembarcó en la máxima categoría del básquet argentino. Para la institución de Alta Córdoba, se trata de la segunda Supercopa de su historia, un logro que sirve para sacudirse la racha de dos años sin festejos tras aquella alegría internacional en diciembre de 2023. Además, el triunfo tuvo un valor agregado por el rival: el "Xeneize" venía siendo un obstáculo insuperable en las últimas dos temporadas, pero esta vez la energía y la claridad de los cordobeses en los momentos decisivos lograron cambiar el rumbo de la historia.