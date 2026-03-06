Secciones
DeportesBásquet

Con el tucumano Leandro Vildoza, Instituto se consagró en la Supercopa de la Liga Nacional de Básquet

Con una actuación descollante del taficeño la "Gloria" derrotó a Boca por 86-81 y se adjudicó la Supercopa de la Liga en Córdoba. El equipo de Alta Córdoba alcanzó así su quinta estrella histórica en la élite nacional y cortó una sequía de dos años sin vueltas olímpicas.

MVP. Vildoza fue elegido como el mejor jugador de la final y celebró con todos. MVP. Vildoza fue elegido como el mejor jugador de la final y celebró con todos. FOTO Javier Ferreyra. La Voz del Interior.
Hace 31 Min

Instituto de Córdoba volvió a escribir una página dorada en su historia reciente al consagrarse campeón de la Supercopa de la Liga Nacional de Básquet. En una final electrizante disputada en el estadio de Atenas, en el corazón de barrio General Bustos, el equipo albirrojo derrotó a Boca Juniors por 86 a 81 en un trámite que fue de hacha y tiza hasta el último suspiro.

El gran protagonista de la noche fue, sin dudas, el tucumano Leandro Vildoza. El base de 31 años. surgido de Talleres de Tafí Viejo manejó los hilos y los tiempos del equipo con lucidez, además de ser determinante en el marcador con 14 puntos y 6 asistencias. Con este triunfo, el campeón argentino con la Selección Tucumana en 2015 sigue agrandando su palmarés: es su tercera vuelta olímpica con la camiseta de la "Gloria", lo que lo convierte en un referente absoluto y un orgullo para el deporte tucumano en la élite nacional.

Con este grito, Instituto alcanzó su quinta estrella desde que desembarcó en la máxima categoría del básquet argentino. Para la institución de Alta Córdoba, se trata de la segunda Supercopa de su historia, un logro que sirve para sacudirse la racha de dos años sin festejos tras aquella alegría internacional en diciembre de 2023. Además, el triunfo tuvo un valor agregado por el rival: el "Xeneize" venía siendo un obstáculo insuperable en las últimas dos temporadas, pero esta vez la energía y la claridad de los cordobeses en los momentos decisivos lograron cambiar el rumbo de la historia.

Temas CórdobaLiga Nacional de BásquetInstituto Atlético Central CórdobaLeandro VildozaAlta Córdoba
