De Las Catitas al Monumental: la historia de Lucas Videla, el talentoso extremo que ilusiona a la Reserva de Atlético

No hace falta analizarlo demasiado para notarlo. Lucas Videla juega con la soltura y la desfachatez de quien todavía se divierte en la plaza. Zurdo, si engancha hacia adentro es un peligro. Y si desborda por la derecha, es capaz de resolver con una rabona. El extremo de 20 años llegó a la Reserva de Atlético Tucumán hace apenas unos meses, directo desde las prestigiosas inferiores de Vélez Sarsfield, y no está tardando nada en dejar su huella. El punto más alto de su corta carrera ocurrió el último miércoles: golazo al segundo palo a colocar en la victoria 2-1 ante Racing en el Monumental. Pero lo bueno se hace esperar. Y a Videla le sobra paciencia.