Cuidado con sacar un crédito personal en Frávega, Megatone o Cetrogar: el interés puede superar el 1.000% anual

Financiar la compra de un electrodoméstico dejó de ser una alternativa accesible para miles de consumidores. En la actualidad, los créditos personales ofrecidos por grandes cadenas comerciales como Frávega, Cetrogar o Megatone pueden tener tasas que superan el 1.000% anual, según los propios datos publicados en sus páginas web.
Esto implica que, en algunos casos, los clientes terminan devolviendo cinco o seis veces el dinero que pidieron prestado, una situación que refleja el fuerte encarecimiento del crédito en el consumo.
El fenómeno se da en un contexto complicado para el sector: caída en las ventas de electrodomésticos, pérdida del poder adquisitivo y aumento de la morosidad.
Créditos con tasas que superan el 1.000% anual
Las cadenas de electrodomésticos ofrecen planes de financiación y créditos personales que incluyen Costos Financieros Totales (CFT) extremadamente elevados.
Algunos ejemplos publicados por las propias empresas:
Red Megatone
En la red de Megatone el costo financiero total puede ubicarse entre 691% y 1.082,8% anual.
En uno de los ejemplos difundidos por la empresa, un crédito de $1 millón a 24 meses implica una cuota mensual de $203.667.
Al final del plan, el cliente termina pagando $4,9 millones, es decir casi cinco veces el monto original. La tasa mensual ronda el 22%.
Cetrogar
En el caso de Cetrogar, el costo financiero total puede alcanzar 1.147% anual.
Un préstamo de $1 millón implica una cuota cercana a $238.000 por mes, por lo que el consumidor termina devolviendo alrededor de $5,7 millones, casi seis veces lo que recibió.
Coppel
La cadena Coppel informa que el CFT de sus préstamos llega a 880% anual.
En algunos casos, el costo varía según el destino del crédito:
451,6% anual si el dinero se usa para comprar ropa
250,6% anual para la compra de muebles
Frávega
En Frávega las compras financiadas tienen un CFT de 760,9% anual.
Por ejemplo, una compra de $1,5 millón financiada a 12 meses implica una cuota de $262.417, lo que lleva el pago final a $3,1 millones, más del doble del valor inicial.
Para un crédito personal, el CFT asciende al 815,5% anual. En ese caso, por $500.000 prestados, el cliente paga una cuota de $107.657 durante 12 meses.
Al finalizar el plazo habrá devuelto $1.291.000, casi tres veces el monto recibido.
La morosidad se disparó en el sector
Con costos financieros tan elevados, la morosidad en la financiación de electrodomésticos creció de forma acelerada.
Datos del Banco Central de la República Argentina indican que la mora más que se duplicó en el último año, pasando de 14,8% a 41,2%.
El aumento se produjo en paralelo a:
Suba de las tasas de interés
Caída del poder adquisitivo
Deterioro del consumo
Caída en las ventas de electrodomésticos
La situación también impacta en el nivel de actividad del sector. Durante el último trimestre de 2025, las ventas de electrodomésticos medidas en unidades cayeron 18,6% interanual.
Incluso algunos fabricantes enfrentan dificultades financieras. En los últimos días, la empresa Peabody formalizó una convocatoria de acreedores, reflejando la crisis que atraviesa el rubro.
Un fenómeno inusual: los precios bajan mientras la inflación sube
El escenario presenta una particularidad poco frecuente: los precios de los electrodomésticos están cayendo, aun en un contexto de inflación.
Según un relevamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los precios del rubro retrocedieron en promedio 6,6%.
Un informe de la consultora Vectorial resume el contraste:
Inflación nacional 2025: +31,5%
Electrodomésticos en CABA: -6,6%
Esto refleja la presión sobre fabricantes y comercios, que reducen precios para intentar sostener las ventas.
Un combo preocupante para los consumidores
El resultado es un escenario complejo:
Ventas en caída
Créditos con tasas extremadamente altas
Morosidad récord
De hecho, la morosidad promedio del 41% en cadenas de electrodomésticos duplica ampliamente el nivel del crédito no bancario, que ronda el 22,8%, según mediciones de la consultora Eco Go.
En ese contexto, los especialistas recomiendan analizar con cuidado las condiciones de financiación antes de tomar un crédito en comercios, ya que las tasas actuales pueden multiplicar varias veces el monto original de la deuda.