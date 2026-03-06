Secciones
Seguridad

Choque entre tres vehículos en San Pablo: uno terminó en una zanja

El siniestro vial fue protagonizado por una camioneta y dos automóviles.

Hace 1 Hs

Un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos se registró en la localidad de San Pablo. El siniestro ocurrió en una ruta de la zona y dejó daños materiales en los rodados involucrados.

De acuerdo con el parte oficial, uno de los vehículos implicados es una camioneta Ford Ecosport que terminó dentro de una zanja tras el impacto. El rodado era conducido por un hombre, de 59 años, domiciliado en la ciudad de Lules.

En el choque también participó un automóvil Volkswagen Gol Trend, conducido por otro hombre, de 60 años, también con residencia en Lules. Este vehículo quedó detenido sobre la cinta asfáltica.

El tercer rodado involucrado es un Fiat Palio, que también permaneció sobre la calzada. Era conducido por una mujer, de 47 años, domiciliada en la ciudad de Famaillá. En ese vehículo viajaba también una mujer de 48 años, quien se trasladaba como acompañante.

Tras el siniestro, personal policial intervino en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el accidente.

Temas San PabloPolicía de TucumánInseguridad vial
