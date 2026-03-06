Tragedia en Rosario: discutieron en una barbería, volvieron armados y asesinaron a un bebé
Un bebé de 15 meses murió tras recibir un disparo durante un ataque a tiros ocurrido luego de una discusión en una barbería en la ciudad de Rosario. El hecho provocó una fuerte conmoción en el barrio y por el crimen ya hay un sospechoso detenido.
Un dramático episodio de violencia sacudió este jueves por la tarde a la ciudad de Rosario, donde un bebé de apenas un año perdió la vida tras un ataque a tiros ocurrido en un barrio del sur de la ciudad. El hecho se desencadenó luego de una discusión en una barbería y terminó con un detenido.
El crimen ocurrió cerca de las 19 en una vivienda ubicada sobre la calle Melincué al 6100, en el barrio Roque Sáenz Peña. En ese domicilio funciona una barbería donde, minutos antes del ataque, se produjo una fuerte discusión entre varias personas.
De acuerdo con testimonios de vecinos, uno de los hombres involucrados en la disputa se encontraba dentro del local mientras otro pasaba por el lugar en un automóvil. Durante el enfrentamiento, desde el interior del comercio arrojaron una botella que impactó contra el vehículo y rompió su luneta trasera.
Antes de retirarse, el conductor habría lanzado una advertencia, anticipando que regresaría.
El regreso armado y los disparos
Minutos después, uno de los protagonistas de la pelea volvió al lugar acompañado por otras personas y armado. Según los primeros relatos, un hombre descendió de una motocicleta y abrió fuego contra la vivienda donde funciona la barbería.
Durante la balacera, uno de los proyectiles alcanzó a un bebé de 15 meses que se encontraba en el lugar. El niño, identificado como Gian e hijo del dueño del local, recibió un disparo en el hombro.
Vecinos que escucharon los disparos acudieron rápidamente para auxiliar al menor. “Cuando llegué, el nene estaba inconsciente”, relató un residente de la cuadra, visiblemente conmocionado por lo ocurrido.
Intentaron salvarlo, pero llegó sin vida al hospital
Tras el ataque, el pequeño fue trasladado de urgencia al hospital del barrio Hospital Roque Sáenz Peña. Sin embargo, al ingresar al centro de salud los médicos confirmaron que el niño ya había fallecido.
La noticia generó una profunda conmoción entre los vecinos de la zona, quienes señalaron que el bebé era muy querido en el barrio y solía pasar gran parte del día en la vereda junto a su familia.
Un detenido por el crimen
Tras el ataque, un vecino logró reducir a uno de los sospechosos hasta la llegada de la policía. Posteriormente, los efectivos procedieron a su detención.
El acusado fue identificado como Mario Antonio Kevin P., de 25 años. Durante el procedimiento se le secuestró un revólver calibre 32 que habría sido utilizado en el ataque.
Según fuentes policiales, el detenido cuenta con antecedentes por robo de motocicletas y portación ilegal de armas. Mientras tanto, los investigadores continúan buscando a otro hombre que habría participado del hecho y logró escapar del lugar.