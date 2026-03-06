Docentes de la UBA anuncian un paro por tiempo indeterminado desde el 16 de marzo

La medida fue comunicada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) luego de una asamblea en la que se resolvió avanzar con un plan de lucha hasta que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025 y que, según sostienen desde el gremio, aún no se aplica de manera efectiva.