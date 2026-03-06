Docentes de la UBA anuncian un paro por tiempo indeterminado desde el 16 de marzo

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron que iniciarán un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo, en medio del conflicto que mantienen con el Gobierno nacional por el financiamiento de las universidades públicas y la situación salarial del sector.
La medida fue comunicada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) luego de una asamblea en la que se resolvió avanzar con un plan de lucha hasta que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025 y que, según sostienen desde el gremio, aún no se aplica de manera efectiva.
El reclamo también apunta a la recomposición salarial del sector. Desde la organización sindical sostienen que existe una deuda acumulada en los ingresos de los docentes y plantean la necesidad de que se convoque a negociaciones paritarias para discutir aumentos.
Reclamo por el financiamiento universitario
El conflicto se vincula directamente con la ley sancionada el año pasado, que buscaba mejorar los recursos a las universidades nacionales. Esa normativa había sido rechazada por el oficialismo y posteriormente su aplicación fue suspendida mediante un decreto del presidente Javier Milei.
La decisión del Poder Ejecutivo fue cuestionada judicialmente a través de una presentación de amparo. La Justicia intervino en el caso y dejó sin efecto la suspensión de la ley, lo que reforzó el reclamo de docentes y trabajadores universitarios para que se garantice su implementación.
Sin embargo, desde el Gobierno se impulsa un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario que propone modificaciones sobre la legislación aprobada en 2025. Según advierten desde el gremio docente, esa iniciativa incluiría recortes en el presupuesto destinado a la educación superior y en los salarios del sector.
Clases abiertas y movilizaciones
Además del paro docente, el plan de lucha aprobado contempla distintas acciones de protesta. Entre ellas, la realización de clases públicas, actividades de visibilización en facultades y colegios dependientes de la UBA y la participación en movilizaciones en defensa de la universidad pública.
Las medidas también podrían incluir cortes y permanencias dentro de las instituciones educativas, como parte de las acciones para visibilizar el conflicto.
Desde el gremio docente plantean que el objetivo es avanzar hacia una respuesta más amplia del sistema universitario y promover una huelga general en el sector si no hay avances en las negociaciones.
Asamblea y posible marcha federal
El conflicto tendrá un nuevo capítulo el 20 de marzo, cuando se realizará una asamblea en la que participarán docentes, estudiantes y trabajadores no docentes. Allí se evaluará la continuidad de las medidas de fuerza y la posibilidad de convocar a una marcha federal universitaria.
La idea es que esa movilización se realice antes de que el Congreso trate la propuesta del Ejecutivo para modificar la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras tanto, la UBA fue declarada en estado de deliberación permanente y el paro anunciado para el 16 de marzo se mantendrá hasta que haya respuestas concretas sobre la aplicación de la ley vigente, la apertura de paritarias y la recomposición salarial del sector docente.