Mariano Troilo contó su primera charla con Messi en la Selección y reveló un curioso pedido

Mariano Troilo recordó una curiosa anécdota que vivió durante su primera convocatoria a la selección argentina, cuando le tocó compartir vestuario con Lionel Messi. El defensor central, actualmente en Parma de Italia, contó cómo fue ese primer contacto con el capitán del equipo nacional y reveló un pedido que generó risas dentro del plantel.
El futbolista relató que había enviado varios mensajes al astro argentino antes de conocerlo personalmente y que esa situación derivó en un momento divertido cuando coincidieron en el vestuario. “Le pedí por favor a Messi que no entre a nuestro chat de Instagram porque le había mandado muchos mensajes. Se reían con (Rodrigo) De Paul. Le escribí de todo durante mucho tiempo”, contó en una entrevista.
Troilo también habló de la emoción que sintió al compartir plantel con el capitán de la Albiceleste y recordó el impacto que tuvo verlo de cerca dentro del grupo. “Creo que todos pasamos por algo parecido cuando Leo ganó la primera Copa América después de tantas finales. Queríamos que gane Argentina, pero más que nada por él”.
En paralelo, el defensor destacó el respaldo que recibe del cuerpo técnico de la Selección y las expectativas que mantiene de cara al futuro. “El Mundial me genera mucha ilusión y volver a estar con el grupo. Espero poder estar y ayudar desde donde toque. La ilusión es lo último que se pierde”. También señaló que Walter Samuel y Roberto Ayala le recomendaron mantener su estilo de juego: “Me aconsejaron que esté tranquilo, que haga lo que hacía en Belgrano”.
Su crecimiento en Italia
El central de 22 años atraviesa un momento importante en su carrera tras su llegada al Parma. Incluso logró marcar su primer gol en la Serie A frente a Milan en el estadio San Siro, una actuación que tuvo repercusión en el fútbol italiano. “Al otro día caí que se hablaba de mi gol en toda Italia”, recordó el defensor, que continúa adaptándose al fútbol europeo mientras sueña con consolidarse en la selección argentina.