Secciones
DeportesFútbol

Mariano Troilo contó su primera charla con Messi en la Selección y reveló un curioso pedido

El defensor contó una divertida situación con Lionel Messi tras su primera convocatoria.

Mariano Troilo contó su primera charla con Messi en la Selección y reveló un curioso pedido
Hace 1 Hs

Mariano Troilo recordó una curiosa anécdota que vivió durante su primera convocatoria a la selección argentina, cuando le tocó compartir vestuario con Lionel Messi. El defensor central, actualmente en Parma de Italia, contó cómo fue ese primer contacto con el capitán del equipo nacional y reveló un pedido que generó risas dentro del plantel.

El futbolista relató que había enviado varios mensajes al astro argentino antes de conocerlo personalmente y que esa situación derivó en un momento divertido cuando coincidieron en el vestuario. “Le pedí por favor a Messi que no entre a nuestro chat de Instagram porque le había mandado muchos mensajes. Se reían con (Rodrigo) De Paul. Le escribí de todo durante mucho tiempo”, contó en una entrevista.

Troilo también habló de la emoción que sintió al compartir plantel con el capitán de la Albiceleste y recordó el impacto que tuvo verlo de cerca dentro del grupo. “Creo que todos pasamos por algo parecido cuando Leo ganó la primera Copa América después de tantas finales. Queríamos que gane Argentina, pero más que nada por él”.

En paralelo, el defensor destacó el respaldo que recibe del cuerpo técnico de la Selección y las expectativas que mantiene de cara al futuro. “El Mundial me genera mucha ilusión y volver a estar con el grupo. Espero poder estar y ayudar desde donde toque. La ilusión es lo último que se pierde”. También señaló que Walter Samuel y Roberto Ayala le recomendaron mantener su estilo de juego: “Me aconsejaron que esté tranquilo, que haga lo que hacía en Belgrano”.

Su crecimiento en Italia

El central de 22 años atraviesa un momento importante en su carrera tras su llegada al Parma. Incluso logró marcar su primer gol en la Serie A frente a Milan en el estadio San Siro, una actuación que tuvo repercusión en el fútbol italiano. “Al otro día caí que se hablaba de mi gol en toda Italia”, recordó el defensor, que continúa adaptándose al fútbol europeo mientras sueña con consolidarse en la selección argentina.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolClub Atlético BelgranoEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas
1

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre
2

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne
3

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
4

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno
5

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce
6

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Más Noticias
Nuevo golpe para Chiqui Tapia: los clubes que podrían imitar a River tras abandonar el Comité Ejecutivo

Nuevo golpe para "Chiqui" Tapia: los clubes que podrían imitar a River tras abandonar el Comité Ejecutivo

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Tucumán sigue bajo alerta amarilla y se esperan más tormentas por la tarde

Tucumán sigue bajo alerta amarilla y se esperan más tormentas por la tarde

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Comentarios