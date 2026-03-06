Mariano Troilo contó su primera charla con Messi en la Selección y reveló un curioso pedido

En paralelo, el defensor destacó el respaldo que recibe del cuerpo técnico de la Selección y las expectativas que mantiene de cara al futuro. “El Mundial me genera mucha ilusión y volver a estar con el grupo. Espero poder estar y ayudar desde donde toque. La ilusión es lo último que se pierde”. También señaló que Walter Samuel y Roberto Ayala le recomendaron mantener su estilo de juego: “Me aconsejaron que esté tranquilo, que haga lo que hacía en Belgrano”.