La advertencia que recibió Colapinto de la FIA tras la queja de Hamilton en el GP de Australia

El piloto argentino fue señalado por conducir lentamente en la recta principal, aunque los comisarios decidieron no sancionarlo.

Hace 1 Hs

Franco Colapinto recibió una advertencia de la FIA tras lo ocurrido en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia, donde protagonizó una situación que generó la reacción de Lewis Hamilton. El piloto argentino terminó 18° en la FP2, pero una maniobra en la recta principal llamó la atención de los comisarios y motivó una revisión oficial.

El episodio ocurrió cuando el piloto de Alpine experimentó un inconveniente técnico en su monoplaza durante una de las vueltas al circuito de Albert Park. Según explicó el propio Colapinto por radio a su equipo, el auto sufrió un “falso punto muerto”, lo que le impidió acelerar con normalidad y lo obligó a circular a baja velocidad mientras intentaban resolver el problema.

En ese momento, el argentino decidió mantenerse por el lado izquierdo de la recta principal mientras seguía las indicaciones del equipo. La situación sorprendió a Hamilton, que venía por detrás con su Ferrari y debió realizar una maniobra brusca para evitar el contacto. Tras el incidente, el siete veces campeón del mundo comunicó por radio que había encontrado “un auto yendo alocadamente lento en la recta”.

Luego de revisar las imágenes y escuchar al piloto y a los representantes del equipo Alpine, los comisarios analizaron lo ocurrido. En el informe oficial señalaron que el coche había sufrido un problema mecánico y que el piloto actuó siguiendo las instrucciones del equipo mientras buscaba llegar a la zona de salida segura del circuito.

La decisión de la FIA

Finalmente, la FIA determinó que no correspondía aplicar sanción alguna. En su resolución, los comisarios explicaron que “los comisarios quedaron satisfechos de que nada en la conducción de Colapinto fue errático” y que “no consideraron que las acciones del piloto fueran inseguras”. Por ese motivo, el organismo decidió no tomar ninguna acción adicional contra el argentino tras el incidente ocurrido durante la FP2 del Gran Premio de Australia.

