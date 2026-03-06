La advertencia que recibió Colapinto de la FIA tras la queja de Hamilton en el GP de Australia

La decisión de la FIA

Finalmente, la FIA determinó que no correspondía aplicar sanción alguna. En su resolución, los comisarios explicaron que “los comisarios quedaron satisfechos de que nada en la conducción de Colapinto fue errático” y que “no consideraron que las acciones del piloto fueran inseguras”. Por ese motivo, el organismo decidió no tomar ninguna acción adicional contra el argentino tras el incidente ocurrido durante la FP2 del Gran Premio de Australia.