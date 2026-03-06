Secciones
“Es difícil salir bien”: luego de anunciar su retiro, Cristian Lema criticó a la dirigencia de Boca

El defensor de 35 años explicó cómo fue su salida del “Xeneize” y habló de su relación con el Consejo de Fútbol.

Cristian Lema anunció en las últimas horas su retiro del fútbol profesional y, al recordar su paso por Boca, volvió a cuestionar el manejo de la dirigencia del club. El defensor de 35 años decidió ponerle fin a su carrera luego de una etapa marcada por lesiones, conflictos internos y un prolongado período sin ser tenido en cuenta dentro del plantel.

El zaguero, que regresó a Puerto Madryn para dedicarse a proyectos personales y familiares, repasó en una entrevista cómo se produjo su salida del “Xeneize”. En ese contexto, recordó que su intención era dejar el club antes de finalizar su contrato. “En junio del año pasado yo pedí que me dejaran salir. Me quedaban seis meses de contrato y no tenía sentido que siguiera. No les servía a ellos ni a mí y lo hablé con (Miguel Ángel) Russo, que me agradeció que fuera a hablar”.

El defensor explicó que el desenlace de su ciclo estuvo marcado por decisiones del Consejo de Fútbol. “El último día del libro de pases me dijeron que si tenía un club, me fuera. Y yo me reí y les dije: ‘¿A dónde querés que me vaya si todos los clubes que tenía ya consiguieron refuerzos?’. Un club, por más que te quiera, tiene un tiempo para esperarte; se tiene que reforzar”. Luego agregó una reflexión sobre su experiencia en la institución. “Es muy difícil salir bien de Boca; parece que siempre el malo es el jugador”.

Lema también habló sobre lo que significa jugar en un club con la exposición mediática del conjunto de la Ribera. “El mundo Boca es complicado. Es un club grande, pero al estar adentro se nota más; te lo hacen saber todos los días. Tenés que ser muy precavido en un montón de cosas porque se habla demasiado”.

Su vínculo con Riquelme

El exdefensor también se refirió a su relación con Juan Román Riquelme, actual presidente del club. “La relación con el presidente es la que tienen todos: nula. Lo ves, hablás si él quiere hablar, pero después se mete muy poco. A los entrenamientos directamente nada, te diría”. A pesar del cierre conflictivo de su etapa en el club, Lema aseguró que no se arrepiente de haber cumplido su sueño de jugar en Boca y sostuvo que, pese al final de su ciclo, volvería a tomar la misma decisión.

