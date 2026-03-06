“Es difícil salir bien”: luego de anunciar su retiro, Cristian Lema criticó a la dirigencia de Boca

El defensor explicó que el desenlace de su ciclo estuvo marcado por decisiones del Consejo de Fútbol. “El último día del libro de pases me dijeron que si tenía un club, me fuera. Y yo me reí y les dije: ‘¿A dónde querés que me vaya si todos los clubes que tenía ya consiguieron refuerzos?’. Un club, por más que te quiera, tiene un tiempo para esperarte; se tiene que reforzar”. Luego agregó una reflexión sobre su experiencia en la institución. “Es muy difícil salir bien de Boca; parece que siempre el malo es el jugador”.