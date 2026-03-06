Secciones
Seguridad

Susto en el colegio Santa Rosa: evacuaron el establecimiento por una alarma de incendio

Alumnos y docentes fueron retirados de la institución, en 24 de Septiembre al 500.

Hace 2 Hs

Personal de Bomberos se presentó este viernes por la mañana en el colegio Santa Rosa, alertado por las autoridades, y evacuó el establecimiento.

En un principio se habló de un principio de incendio. A modo de precaución, tanto alumnos como docentes fueron retirados del edificio, ubicado en 24 de Septiembre al 500. Además, se interrumpió el tránsito en esa cuadra.

Pasadas las 9.30 se informó que la situación fue controlada y que el colegio se disponía a reanudar las clases para el nivel secundario. En cuanto a la primaria, los estudiantes iban a regresar a sus casas.

Rubén Fernández, director de Defensa Civil municipal, aclaró que no llegó a producirse un incendio debido a la rápida intervención de los bomberos. "Pudo haber sido una falla de la alarma", explicó.

